Сотни постояльцев попали в карантин в отеле на Тенерифе. Среди них есть россияне

Как пишет испанская газета El Pais со ссылкой на полицейские источники, медицинская служба Тенерифе, крупнейшего из Канарских островов, распорядилась провести обследование всех постояльцев четырехзвездочной гостиницы H10 Costa Adeje Palace, расположенной в юго-западной части острова.
Один их гостей отеля выложил в «Фейсбуке» фотографию записки, которую ему во вторник подсунули под дверь номера. «Мы с большим сожалением вынуждены информировать вас, что по медицинским причинам гостиница закрывается, — говорится в записке. — Вы обязаны оставаться в номерах до дальнейшего распоряжения медицинских властей».
Испанские СМИ сообщают о том, что за соблюдением этого распоряжения следят службы безопасности, которые не позволяют постояльцам покидать гостиницу.
Позже один из гостей сообщил Би-би-си, что постояльцам разрешено передвигаться внутри отеля.
«Мы видим из окна сотрудников служб безопасности и около 50 работников гостиницы, собравшихся перед входом», — рассказал агентству Рейтер другой турист, Кристофер Беттс.
По его словам, постояльцам ничего не сообщают и никаких медицинских проверок пока не проводилось.
Почетный консул РФ на Канарских островах Гонсало Парада рассказал агентству ТАСС, что в гостинице находятся по меньшей мере двое туристов из России.
«Одна пара связалась с нами, они прибыли 21 февраля, должны были уехать 29 февраля», — заявил Парада, добавив, что не располагает информацией о том, есть ли еще граждане России среди постояльцев отеля.
Между тем, итальянский врач, у которого в понедельник был выявлен коронавирус, помещен в карантин в местную больницу. Там ему делают дополнительные анализы, чтобы убедиться в том, что он действительно инфицирован коронавирусом. Известно, что он находился в гостинице с супругой.
В Италии отмечено самое высокое число зараженных коронавирусом в Европе — 270 человек. В прошлые выходные власти страны объявили о введении ряда чрезвычайных мер в попытке сдержать эпидемию.
В нескольких небольших городах Ломбардии и Венеции введен карантин: в ближайшие две недели около 50 тыс. человек не смогут покидать свои дома без особого разрешения.
Даже несколько важных футбольных матчей будут проведены в ближайшие выходные на пустых стадионах.
Что происходит в других странах?
Китай в понедельник заявил о еще 508 случаях заражения. Большая их часть приходится на Ухань. В общей сложности в стране зарегистрировано уже более 77 тыс. случаев заражения коронавирусом, 2663 человека скончались.
В Южной Корее от коронавируса погибло 10 человек, число зараженных достигло 977. Власти США рекомендовали своим гражданам без крайней необходимости не посещать Южную Корею.
Япония подтвердила более 850 случаев заражения. Большинство из них находятся в карантине на круизном лайнере «Даймонд принцесс», четыре человека с этого судна уже скончались.
В Иране от вируса умерли еще три человека, там, по данным государственных СМИ, общее число летальных исходов достигло 15.
Страны Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, ввели ограничения на авиарейсы в попытке затормозить распространение вируса
США планируют потратить 2,5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом, выделив средства на карантин, разработку вакцины и помощь пострадавшим от эпидемии штатам. В общей сложности в Америке пока было выявлено 53 случая заражения.