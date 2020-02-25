Суд снова оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу на Тверской перед акцией 27 июля

17 сентября этот же суд уже штрафовал дизайнера на 10 000 рублей. Мосгорсуд в январе отменил это решение и вернул дело в первую инстанцию на новое рассмотрение.
Коновалову вменяют ч. 5 ст. 20.2 КоАП. По версии полиции, он участвовал в несогласованном массовом шествии, а это влечет за собой установленную законом ответственность.
По его словам, его задержали, когда он совершал пробежку и фотографировал скопления силовиков и автозаков. При задержании его повалили и прижали к асфальту так, что ноги перегнулись через бордюр. В автозаке и позднее в отделении он почувствовал нарастающую боль. Вызванные им врачи диагностировали у него перелом. В полиции на него составили протокол о нарушении порядка проведения уличного мероприятия.
Дизайнер жаловался в СК на полицейских и утверждал, что в его отношении совершили преступление.
На это ему ответили, что полицейские имеют право применять силы, если «несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей по пресечению преступлений и административных правонарушений». Тверской суд затем подтвердил правомерность отказа следователей.
27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день в центре города было задержано больше тысячи человек.