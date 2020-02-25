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18:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Силовиков проверят на подброс наркотиков

Возбуждено дело о превышении должностных полномочий в отношении омского музыканта.

Источник: vk.com / Дмитрий Фёдоров

В Омске возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками силовых ведомств, задержавшими музыканта Дмитрия Федорова. После того как он заявил, что ему подбросили наркотики, его обезглавленное тело обнаружили на железной дороге. Правоохранители уверены, что Федоров переходил пути в неположенном месте и погиб под колесами электрички. Близкие же Дмитрия Федорова предполагают, что на рельсы было подброшено тело уже мертвого музыканта.

В Омске сотрудники полиции и Росгвардии подозреваются в превышении должностных полномочий при задержании Дмитрия Федорова — музыканта, чье обезглавленное тело было обнаружено после заявления о подброшенных ему наркотиках. Текст постановления о возбуждении дела опубликовал депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко. «Пока рано судить о достигнутых результатах, тем не менее начало положено, а уголовное дело в отношении сотрудников 7-го отдела полиции возбуждено», — написал он в своем телеграм-канале.

У следствия возникли вопросы к процедуре изъятия наркотиков у Дмитрия Федорова и оформления протокола.

В региональном управлении Следственного комитета России (СКР), которому предстоит разобраться в нюансах дела, воздержались от комментариев.

Вечером 15 декабря 2019 года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавшие улицы Советского округа Омска, задержали Дмитрия Федорова, заподозрив в нем «закладчика» наркотиков. Позже им уже занимались полицейские, которые обнаружили в наружном кармане его куртки пять полимерных пакетиков с белым порошком. Последующая экспертиза якобы установила, что это был метилэфедрон массой свыше 5,2 г.

В отношении музыканта возбудили дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере) и отпустили под подписку о невыезде. На свободе Дмитрий Федоров записал видеообращение, обвинив силовиков в подбрасывании наркотиков.

«Один из сотрудников Росгвардии полез в карман моей куртки. Из этого кармана вывалился сверток, который мне не принадлежит. Далее этот же сотрудник Росгвардии полез в другой карман, куда подложил еще четыре свертка. Они вызвали полицию и совместно с ними доставили меня в отдел полиции, где продержали сутки без права на звонок и адвоката», — заявлял музыкант.

В соцсетях Дмитрия Федорова даже назвали «омским Голуновым».

В правоохранительных органах отрицали, что наркотики музыканту были подброшены, а видеообращение музыканта расценили как способ защиты.

26 декабря Дмитрий Федоров погиб под колесами электрички. Его обезглавленное тело было обнаружено рядом со станцией Привокзальная. В Омском отделе следственного управления на транспорте СКР организовали проверку в связи инцидентом. Согласно ее выводам, музыкант переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист приближающегося поезда неоднократно подавал ему звуковые сигналы, но мужчина на них не реагировал. Тогда железнодорожник применил экстренное торможение, но и это не спасло: от полученных травм пострадавший скончался на месте.

Впрочем, родным Дмитрия Федорова эта версия кажется неправдоподобной. По их предположению, на рельсы могло быть подброшено тело уже мертвого музыканта. В пользу этой гипотезы, уверены они, говорит то, что на месте происшествия почти не было крови, что нехарактерно для травм подобного вида.

Константин Воронов, Новосибирск

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