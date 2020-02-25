Замглавы воронежского ГИБДД объяснил недвижимость на 50 млн рублей

Подполковник рассказал НТВ, что 22 объекта на сумму 50 млн руб., ставшие предметом спора, принадлежат родителям, которые, «по сути, являются индивидуальными предпринимателями». Сам полицейский, по его словам, владеет квартирой, купленной в ипотеку, а также одной комнатой в общежитии.
Сегодня в Советском райсуде Воронежа прошло предварительное судебное заседание по иску регионального прокурора Александра Гулягина.
Надзорное ведомство требует обратить в доход государства 15 квартир, гаражные боксы и несколько других помещений семьи Качкиных, «в отношении которых не представлены доказательства приобретения на законные доходы». Однако судья Раиса Боева не стала рассматривать требования Гулягина, заявив самоотвод. По ее словам, один из ее родственников является сотрудником прокуратуры, что может привести к конфликту интересов. Теперь иск будет направлен на рассмотрение другому судье.
Никто из семьи Качкиных на предварительное заседание не явился. Как пояснила адвокат родителей подполковника Ирина Чернышева, они не обязаны раскрывать источник дохода, за счет которого была куплена спорная недвижимость. По данным НТВ, Николай Качкин получает пенсию 15 тыс. руб., а также имеет доход от пункта техосмотра и автомойки. «Это эмоциональное напряжение величайшее, я в шоке», — заявил сам Игорь Качкин.