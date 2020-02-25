23:04 (мск), источник: Интерфакс
В Сочи двоих детей унесло течением реки в море
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Оперативные службы Сочи проводят операцию по спасению двух детей 12 и 14 лет, которых штормом унесло в открытое море.
«Поступила предварительная информация о том, что в поселке Лазаревское (Сочи) двое детей 12-и и 14-и лет пытались перейти реку Псезуапсе и были снесены в море потоком воды», — сообщили агентству в
На море шторм 4−5 баллов.
Из-засильного шторма поиски ведутся только на берегу.
В свою очередь, в администрации Сочи агентству заявили, что информация о том, что детей унесло в море, еще уточняется: «Пока точно неизвестно, унесло ли их в море».
«От родителей или родственников заявлений о пропаже детей не поступало. Поиски ведутся на прибрежной территории», — сказали в спасслужбе.