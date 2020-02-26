Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Роботы обслуживают зараженных коронавирусом в Китае Таким образом планируется уменьшить нагрузку на медработников и снизить риск перекрестного заражения
Фоторепортажи
8Бюджетно и тепло: какие направления выбрать для отдыха в феврале
12Жизнь пассажиров «зараженного» лайнера Diamond Princess
00:06 (мск), источник: РИАМО

В московском банке пытались похитить более 1 миллиона рублей путем мошенничества

РИАМО — 25 фев. В одном из центральных банков столицы был задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве, сообщается на сайте ГУ МВД России по городу Москве.

«В полицию с заявлением обратился представитель одного из банков, расположенного в центре столицы, который сообщил, что неизвестный предоставил в банк платежные поручения на перевод с расчетного счета организации денежных средств в размере более 1 миллиона рублей, но сотрудники банка усомнились в их подлинности и сообщили в полицию», — отмечается в материале.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, приезжего мужчину 39 лет, в Большом Сергиевском переулке.

Установили, что злоумышленник предоставил в банк подложные платежные поручения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемого заключили под стражу.

Читайте также
 В Подмосковье предложили ввести безналичную оплату в школьных буфетах
В Пушкинском округе начали реконструкцию молочного цеха
США расширили санкции против России
В Сочи двоих детей унесло течением реки в море
На Украине объявили о начале «новой эры» в отношениях с Россией
Замглавы воронежского ГИБДД объяснил недвижимость на 50 млн
Коронавирус: от какого животного заразился первый пациент
В РУСАДА прокомментировали допинг олимпийского чемпиона
Археологи нашли в лесу под Кельном советскую радиостанцию
Здоровье
Открыт новый мощный антибиотик Он справляется с бактериями, устойчивыми ко всем известным антимикробным препаратам.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Авто
Volkswagen показал новый Polo для России и раскрыл комплектации В компании подробно рассказали об оснащении машины, которая со сменой поколения превратилась из седана в лифтбек
Кино
Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу Звезда не смогла сдержать эмоций, отвечая на провокационный вопрос Леры Кудрявцевой
Новости партнеров
Запад обеспокоен предстоящей сменой президента в России – почему
Пенсии вырастут
Стало известно, какое правило индексации пенсий запишут в Конституции
Что должен знать каждый пенсионер о поправках в Конституцию
Дети
Звезда «Дома 2» Катя Жужа ждет ребенка от бывшего Водонаевой У модели уже есть 11-летняя дочь
Леди
Нино Нинидзе показала образ в откровенном сарафане Актриса выглядит потрясающе.
Новости партнеров
Что должен знать каждый пенсионер о поправках в Конституцию
Западные СМИ негодуют
Ни Крыма им, ни Курил
Эксперты поняли, почему оппозиция против поправок к Конституции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь