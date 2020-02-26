05:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
У Япончика оказалось много убийц
В ликвидации вора в законе обвинили похитителя зубных коронок.
Еще один предполагаемый соучастник громкого убийства в 2009 году патриарха преступного мира постсоветского пространства Вячеслава Иванькова арестован Басманным райсудом Москвы. По версии СКР, Каха Газзаев не только передал снайперскую винтовку киллеру, который сделал смертельный выстрел в вора в законе, известного как Япончик, но и лично наблюдал за покушением. Газзаев, которого доставили в столицу из колонии, где он отбывал срок за кражи, свою вину не признает. Такой же позиции придерживается и ранее взятый под стражу Муртази Шадания, следивший за Япончиком.
Решение арестовать на два месяца 39-летнего уроженца Цхинвала Каху Газзаева принял во вторник судья Басманного райсуда Артур Карпов, рассмотревший соответствующее ходатайство следователей Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР). Перед заседанием они обвинили Газзаева в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и незаконном обороте оружия в составе группы (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 222 УК РФ).
«В момент непосредственного совершения убийства он (Газзаев.— “Ъ”) находился на месте происшествия и наблюдал за прилегающей к нему территорией», — пояснили в СКР.
Газзаев своей вины не признал, но по решению судьи Карпова был заключен в СИЗО до конца апреля. Впрочем, это не более чем формальность.
Дело в том, что Каха Газзаев является неоднократно судимым
В двух случаях, говорится в деле вора, его добычей стали пять и три золотые зубные коронки и полотенце, не представляющее материальной ценности. К делам об убийствах, по версии арестанта, он не имел отношения.
В этом его позиция совпадает с мнением ранее взятого под стражу 61-летнего Муртази Шадании. Как сообщал «Ъ», того еще две недели назад также обвинили в соучастии в убийстве Япончика, выразившемся в передаче киллеру оружия. При этом, по некоторым данным, на обоих обвиняемых следствие вышло благодаря показаниям одного свидетеля — некоей Ованесовой. Ее защитники обоих арестованных называют весьма сомнительным источником информации, отмечая, что она якобы является наркоманкой, отбывающей наказание.
При аресте Шадании, промышлявшего «ломщиком» в Южном порту столицы, следователи СКР упоминали, что тот был связан с давним врагом Япончика вором в законе Ильей Симонией (Махо). В случае с Газзаевым о Махо уже не вспоминали — следователь лишь сообщил, что устанавливаются исполнитель преступления, его заказчик и организатор.
Сергей Сергеев