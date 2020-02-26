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09:59 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Кровь дракона». Перуанского целителя частично оправдали в Москве по делу о наркотиках

Коллегия присяжных Московского областного суда частично оправдала перуанского целителя Даниэля Диас-Струкова. Он признан невиновным в контрабанде наркотиков в особо крупном размере, однако присяжные решили, что он виновен в покушении на сбыт.

Источник: BBC News Русская служба

Теперь ему грозит не пожизненное заключение, а максимум 10 лет лишения свободы.

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Присяжные заседатели ушли в совещательную комнату в 21:00 по Московскому времени и оставались там более пяти часов. Свой вердикт они начали оглашать уже после двух часов ночи.

В результате они оправдали Диас-Струкова по обвинению в контрабанде DMT (диметилтриптамин, запрещенный в России психоделик) в особо крупном размере.

По версии обвинения, он заказал из Перу 10 бутылок с ДМТ-содержащей смесью, хотя сам Диас-Струков в суде настаивал, что заказывал лечебный отвар «кровь дракона», в котором наркотика быть не должно.

При этом присяжные посчитали доказанной его в вину в покушении на сбыт наркотиков, но признали, что по этому пункту обвинения он заслуживает снисхождения.

«Половина победы»

«Такой вердикт — это половина победы. Конечно, мы рады, что его оправдали по контрабанде, что присяжные пришли к выводу, что он действительно заказывал кровь дракона», и что нет данных об обратном, — прокомментировал Би-би-си вердикт присяжных юрист Института прав человека Арсений Левинсон.

Наказание по части 4 статьи 228.1 УК (сбыт наркотиков в крупном размере) составляет от десяти до 20 лет лишения свободы.

Поскольку Диас-Струкову вменяется не сбыт, а покушение на него, то наказание может составить не более трех четвертей от максимального срока по этой статье, то есть не более 15 лет. А так как присяжные сочли, что травник заслуживает снисхождения, то судья не может назначить ему наказание более двух третей от этого срока.

То есть в итоге Диас-Струков может получить не более 10 лет лишения свободы, пояснил Би-би-си Левинсон.

«Культурная ошибка»

Струков признавал «культурную ошибку», но не вину в контрабанде и покушении на сбыт наркотиков. На суде он настаивал, что он травник, а не торговец наркотиками или наркопотребитель.

Мне хотелось поделиться теми знаниями, которые я приобрел на родине отца [в Перу], чтобы помочь стране, в которой я родился. Я хочу вернуться в Испанию, в которой проживает моя 12-летняя дочь. Если вы считаете, что я должен быть наказан, то я уже три года провел в заключении в изоляции от родных и общества, осознал свои ошибки и готов начать новую жизнь.
Даниэль Диас-Струков

Целитель перуанского происхождения Диас-Струков находится в СИЗО с весны 2017 года. Его задержали в почтовом отделении, когда он пришел забрать посылку из Перу — отвар «кровь дракона», которым собирался лечить своих пациентов.

В 10-ти из 11 бутылок отвара таможенники нашли DMT — психоделик, внесенный в перечень наркотических средств, оборот которых в России запрещен. Уже позже при обыске в квартире Струкова оперативники обнаружили порошок из южноамериканского кактуса Сан-Педро, содержащего в своем составе мескалин, а также муку из листьев коки.

Как считали объем?

Объемы найденных наркотических веществ эксперты-криминалисты посчитали по общей массе смесей, в которых они обнаружились: 2,7 кг муки из листьев коки — за тот же вес чистого кокаина, а почти 8 кг перемолотого кактуса — за то же количество мескалина. Объем DMT оперативники также вычислили по общей массе высушенного остатка «крови дракона» и получили 2,7 кг.

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Диас-Струкова обвинили в контрабанде наркотиков и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (часть 4 статьи 229.1 и часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Наказание по этим статьям предполагает пожизненное лишение свободы.

Защита Струкова добивалась смягчения обвинения и обращала внимание на то, что на самом деле количество запрещенных веществ в найденных у Струкова смесях было не таким значительным.

Повторная экспертиза в лаборатории при минюсте показала, что в смесях, найденных дома у Струкова, содержится незначительное количество мескалина — от 0,1 до 0,3%, а кокаина — от 0,1 до 0,5%.

Результаты проведенной позже генетической экспертизы показали, что изъятые у целителя дома смеси имеют растительное происхождение.

Поэтому в итоге обвинение Струкову смягчили и переквалифицировали с покушения на сбыт в особо крупном размере на покушение на сбыт в крупном размере. Так вышло, потому что для листьев коки и кактуса Сан-Педро установленные российским законодательством крупный и особо крупный размеры больше, чем для кокаина и мескалина.

При этом выяснить, сколько DMT содержалось в заказанных Струковым бутылках с «кровью дракона», невозможно, поскольку в России нет аналитического образца этого вещества.

Защита травника настаивала на том, что в отваре были лишь следовые остатки DMT, которые попали в него, потому что его готовили в кустарных условиях в перуанских джунглях.

В начале января 2020 года Диас-Струков подал гражданский иск к российскому правительству и МВД из-за того, что они не обеспечивают экспертные учреждения аналитическим стандартным образцом диметилтриптамина. Суд иск целителя не принял.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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