09:59 (мск), источник: BBC News Русская служба
«Кровь дракона». Перуанского целителя частично оправдали в Москве по делу о наркотиках
Коллегия присяжных Московского областного суда частично оправдала перуанского целителя Даниэля
Теперь ему грозит не пожизненное заключение, а максимум 10 лет лишения свободы.
Присяжные заседатели ушли в совещательную комнату в 21:00 по Московскому времени и оставались там более пяти часов. Свой вердикт они начали оглашать уже после двух часов ночи.
В результате они оправдали
По версии обвинения, он заказал из Перу 10 бутылок с
При этом присяжные посчитали доказанной его в вину в покушении на сбыт наркотиков, но признали, что по этому пункту обвинения он заслуживает снисхождения.
«Такой вердикт — это половина победы. Конечно, мы рады, что его оправдали по контрабанде, что присяжные пришли к выводу, что он действительно заказывал кровь дракона», и что нет данных об обратном, — прокомментировал
Наказание по части 4 статьи 228.1 УК (сбыт наркотиков в крупном размере) составляет от десяти до 20 лет лишения свободы.
Поскольку
Струков признавал «культурную ошибку», но не вину в контрабанде и покушении на сбыт наркотиков. На суде он настаивал, что он травник, а не торговец наркотиками или наркопотребитель.
Мне хотелось поделиться теми знаниями, которые я приобрел на родине отца [в Перу], чтобы помочь стране, в которой я родился. Я хочу вернуться в Испанию, в которой проживает моя 12-летняя дочь. Если вы считаете, что я должен быть наказан, то я уже три года провел в заключении в изоляции от родных и общества, осознал свои ошибки и готов начать новую жизнь.
Целитель перуанского происхождения
В 10-ти из 11 бутылок отвара таможенники нашли DMT — психоделик, внесенный в перечень наркотических средств, оборот которых в России запрещен. Уже позже при обыске в квартире Струкова оперативники обнаружили порошок из южноамериканского кактуса
Объемы найденных наркотических веществ
Защита Струкова добивалась смягчения обвинения и обращала внимание на то, что на самом деле количество запрещенных веществ в найденных у Струкова смесях было не таким значительным.
Повторная экспертиза в лаборатории при минюсте показала, что в смесях, найденных дома у Струкова, содержится незначительное количество мескалина — от 0,1 до 0,3%, а кокаина — от 0,1 до 0,5%.
Результаты проведенной позже генетической экспертизы показали, что изъятые у целителя дома смеси имеют растительное происхождение.
Поэтому в итоге обвинение Струкову смягчили и переквалифицировали с покушения на сбыт в особо крупном размере на покушение на сбыт в крупном размере. Так вышло, потому что для листьев коки и кактуса
Защита травника настаивала на том, что в отваре были лишь следовые остатки DMT, которые попали в него, потому что его готовили в кустарных условиях в перуанских джунглях.
В начале января 2020 года