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07:38 (мск), источник: Life.ru

В Сан-Франциско введен режим ЧС из-за угрозы коронавируса

Он будет действовать в течение недели, а решение о продлении примет специальная комиссия.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 26.02
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Мэр Сан-Франциско Лондон Брид ввела в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за угрозы распространения коронавируса, об этом сообщается на официальном городском сайте.

Отмечается, что в Сан-Франциско не было зафиксировано ни одного случая заражения, но с учетом большого объема путешествий на материковый Китай приняты специальные меры.

В случае возникновения инфекции Департамент здравоохранения незамедлительно проинформирует местных жителей.

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Также был дан ряд советов, как обезопаситься от возможного заболевания. При ощущении недомогания нужно остаться дома и использовать дезинфицирующие средства. Кроме того, важно сделать необходимые прививки.

Режим чрезвычайной ситуации будет действовать в Сан-Франциско в течение недели. Решение о том, будет ли он продлен, примет специальная комиссия.

В настоящее время по всему миру, кроме Китая, заболело 2459 человек, погибло 34.

Тем временем число умерших от COVID-2019 в Китае достигло 2715 человек. Мощная вспышка инфекции зафиксирована в Италии, из всех зараженных по миру в этой стране 322 случая, умерло десять человек. Глава ВОЗ предупредил, что вспышка коронавируса имеет потенциал пандемии. В Поднебесной уже разработали вакцину, которая показала эффективность в борьбе с заболеванием, а президент США Дональд Трамп запросил у конгресса на борьбу с COVID-2019 2,5 миллиарда долларов, из которых не менее миллиарда уйдет на создание лекарства.

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