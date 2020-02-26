07:38 (мск), источник: Life.ru
В Сан-Франциско введен режим ЧС из-за угрозы коронавируса
Он будет действовать в течение недели, а решение о продлении примет специальная комиссия.
Мэр
В случае возникновения инфекции Департамент здравоохранения незамедлительно проинформирует местных жителей.
Также был дан ряд советов, как обезопаситься от возможного заболевания. При ощущении недомогания нужно остаться дома и использовать дезинфицирующие средства. Кроме того, важно сделать необходимые прививки.
Режим чрезвычайной ситуации будет действовать в
Тем временем число умерших от COVID-2019 в Китае достигло 2715 человек. Мощная вспышка инфекции зафиксирована в Италии, из всех зараженных по миру в этой стране 322 случая, умерло десять человек. Глава ВОЗ предупредил, что вспышка коронавируса имеет потенциал пандемии. В Поднебесной уже разработали вакцину, которая показала эффективность в борьбе с заболеванием, а президент США Дональд Трамп запросил у конгресса на борьбу с COVID-2019 2,5 миллиарда долларов, из которых не менее миллиарда уйдет на создание лекарства.