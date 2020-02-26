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08:24 (мск), источник: РИА Новости

В Мексике произошел мощный выброс пепла на вулкане Попокатепетль

МЕХИКО, 26 фев — РИА Новости. Национальная служба гражданской защиты сообщила о мощном выбросе пепла на мексиканском вулкане Попокатепетль.

«В 6.39 зафиксирован взрыв, колонна пепла и вулканических газов достигла 1,2 километра высоты», — говорится в сообщении службы в Twitter.

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Немногим позже полуночи произошло извержение лавы, видеозапись которого опубликовал мексиканский национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Cenapred.

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По информации центра, падающие осколки были зафиксированы на расстоянии километра от кратера.

Всего за последние сутки произошло 242 «выдоха» Попо, как называют его местные жители, одно малое и одно умеренное извержение.

Власти запрещают приближаться к кратеру ближе чем на 12 километров. Вторая фаза «желтого уровня» тревоги, которая сохраняется в связи с активностью вулкана, не предполагает эвакуации или прекращения трудовой деятельности в прилегающих районах.

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Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как «дымящаяся гора», находится в 50 километрах от Мехико. Второй по величине и самый активный вулкан страны поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов.

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