07:18 (мск), источник: РИА Новости
Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор не рекомендует россиянам посещать Италию, Южную Корею и Иран
«По информации Всемирной организации здравоохранения, зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране. Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в сообщении.
ВОЗ, как отмечает Роспотребнадзор, предупреждает о риске инфицирования и заболевания новой коронавирусной инфекцией при посещении этих стран.
По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 1146 случаев заболевания COVID-19, 11 человек умерли. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 — со смертельным исходом. В Италии число заболевших COVID-19, по последним данным, превысило 320 человек, зафиксировано 11 смертельных случаев, все они произошли на севере страны в областях Ломбардия и Венето.
В конце 2019 года власти КНР сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Было установлено, что возбудителем стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию присвоили название Covid-19.
Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы, а из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находящихся там россиян. Кроме того, были приостановлены авиаперелеты в КНР, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД также прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.