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07:18 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор не рекомендует россиянам посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса в этих странах, сообщается на сайте ведомства.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 26.02
80 415Инфицировано
2 708Скончалось
27 905Выздоровело
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«По информации Всемирной организации здравоохранения, зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране. Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в сообщении.

ВОЗ, как отмечает Роспотребнадзор, предупреждает о риске инфицирования и заболевания новой коронавирусной инфекцией при посещении этих стран.

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По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 1146 случаев заболевания COVID-19, 11 человек умерли. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 — со смертельным исходом. В Италии число заболевших COVID-19, по последним данным, превысило 320 человек, зафиксировано 11 смертельных случаев, все они произошли на севере страны в областях Ломбардия и Венето.

Новая коронавирусная инфекция

В конце 2019 года власти КНР сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Было установлено, что возбудителем стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию присвоили название Covid-19.

В материковом Китае число зараженных уже превысило 78 тысяч человек, умерли 2715, выздоровели более 29 тысяч.

Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы, а из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находящихся там россиян. Кроме того, были приостановлены авиаперелеты в КНР, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД также прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.

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