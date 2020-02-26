Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Роботы обслуживают зараженных коронавирусом в Китае Таким образом планируется уменьшить нагрузку на медработников и снизить риск перекрестного заражения
Фоторепортажи
12Жизнь пассажиров «зараженного» лайнера Diamond Princess
8Бюджетно и тепло: какие направления выбрать для отдыха в феврале
11:11 (мск), источник: ТАСС

Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии. Таким образом можно разбалансировать ситуацию в стране, а «с этим не шутят», уверен глава государства.

Во время загрузки произошла ошибка.

В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» он выразил возмущение тем, что «кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей [сотрудников Росгвардии]».

Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это, знаете, можно как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят.
Владимир Путин
президент России

Комментируя вопрос журналиста Андрея Ванденко, действительно ли сотрудники правоохранительных органов, проходившие потерпевшими по уголовным делам после митингов в Москве в 2019 году, «такие ранимые и трепетные», Путин сказал: «Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг и должны это делать. И больше того — они здесь с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях».

Говоря о действиях росгвардейцев на митингах, президент отметил, что «дубинкой просто так никто не молотит».

Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны.
Владимир Путин
президент России

По мнению главы государства, участники митингов должны действовать в рамках закона, не распускаясь и не допуская погромы. «Нельзя допускать [беспорядки на митингах], — сказал он. — Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить». «Нельзя этого допускать, нельзя распускаться, — подчеркнул президент. — [Действовать нужно] в рамках закона».

После митингов, прошедших в Москве в 2019 году, в интернете стали появляться угрозы в адрес детей сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших безопасность на этих мероприятиях и пресекавших незаконные акции. В частности, за такие экстремистские высказывания был осужден блогер Владислав Синица, суд приговорил его к пяти годам колонии.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте.

Читайте также
 Путин: мне было предложено четыре кандидатуры, но Мишустина среди них не было
"Машинам уже около 70 лет. Разбирая их, мы почти в каждой находим птичьи гнезда, а в баках — мышиные"
Убийца Немцова не смог добиться отмены перевода в тюрьму
Российские врачи были уволены после застолья на рабочем месте
Стало известно, на чем стали экономить россияне
Ургант высмеял предложение Онищенко запретить татуировки
В Сан-Франциско введен режим ЧС из-за коронавируса
Сурков дал первое интервью после отставки
Здоровье
Открыт новый мощный антибиотик Он справляется с бактериями, устойчивыми ко всем известным антимикробным препаратам.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Авто
Volkswagen показал новый Polo для России и раскрыл комплектации В компании подробно рассказали об оснащении машины, которая со сменой поколения превратилась из седана в лифтбек
Кино
Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу Звезда не смогла сдержать эмоций, отвечая на провокационный вопрос Леры Кудрявцевой
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Единственный ребенок в семье. 576
Путешествия и короновирус . 390
Угадайка " История на картине". 223
Из жизни выздоравливающих или с днем рождения меня! 156
Леди
Лодочки и строгое платье: Кейт Миддлтон пришла в театр в Лондоне Герцогиня выглядела очень стильно.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь