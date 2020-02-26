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10:21 (мск), источник: ТАСС

Путин отметил позитивную роль активности общества по делу Голунова

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что активная позиция общественности сыграла положительную роль в деле журналиста Ивана Голунова. При этом глава государства уверен, что следствие должно вестись по закону и без спешки, несмотря на широкий общественный резонанс.

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Как отметил президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», он не слышал о том, что дело Голунова стало самым резонансным в 2019 году.

Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение, это уже хорошо. По этому событию [делу Голунова] работают правоохранительные органы. Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан.
Владимир Путин ​​​​​​​
президент России

Он отметил, что следствие должно вестись тщательно и без суеты.

Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее.
Владимир Путин
президент России
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«Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка», — подчеркнул он.

Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня его поместили под домашний арест. После начала общественной кампании в поддержку журналиста его освободили 11 июня, все обвинения с него были сняты. Басманный суд Москвы 30 января 2020 года арестовал ряд бывших сотрудников полиции по обвинению в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. По версии следствия, сотрудники полиции незаконно приобрели наркотические средства и подкинули их Голунову.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте.

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10:39 (мск)© Ньюстюб
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