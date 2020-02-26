Путин отметил позитивную роль активности общества по делу Голунова

Как отметил президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», он не слышал о том, что дело Голунова стало самым резонансным в 2019 году.
Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение, это уже хорошо. По этому событию [делу Голунова] работают правоохранительные органы. Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан.
Владимир Путин президент России
Он отметил, что следствие должно вестись тщательно и без суеты.
Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее.
Владимир Путинпрезидент России
«Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка», — подчеркнул он.
Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня его поместили под домашний арест. После начала общественной кампании в поддержку журналиста его освободили 11 июня, все обвинения с него были сняты. Басманный суд Москвы 30 января 2020 года арестовал ряд бывших сотрудников полиции по обвинению в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. По версии следствия, сотрудники полиции незаконно приобрели наркотические средства и подкинули их Голунову.
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