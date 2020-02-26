Путин призвал МВД реагировать на все факты произвола предельно жестко

На расширенном заседании коллегии МВД в среду президент попросил сотрудников ведомства принять дополнительные меры по организации работы на досудебной стадии уголовного судопроизводства, а также уделить особое внимание вопросам обеспечения законности органами дознания и предварительного следствия.
На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон.
Владимир Путинпрезидент РФ
Он подчеркнул также, что следует строго соблюдать требование о разумном сроке уголовного судопроизводства.