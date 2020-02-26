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13:51 (мск), источник: РИА Новости

Путин призвал МВД реагировать на все факты произвола предельно жестко

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал министерство внутренних дел предельно жестко реагировать на все факты произвола, фальсификаций и прямого подлога, избавляться от таких сотрудников, преступающих закон.

Источник: AP 2020

На расширенном заседании коллегии МВД в среду президент попросил сотрудников ведомства принять дополнительные меры по организации работы на досудебной стадии уголовного судопроизводства, а также уделить особое внимание вопросам обеспечения законности органами дознания и предварительного следствия.

На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон.
Владимир Путин
президент РФ

Он подчеркнул также, что следует строго соблюдать требование о разумном сроке уголовного судопроизводства.

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