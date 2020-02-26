17:32 (мск), источник: Интерфакс
У троих эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — У трех россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, подтвержден коронавирус.
«У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими. И сегодня эти люди остаются под наблюдением», — сказала Попова на брифинге в Москве в среду.
22 февраля из Японии были эвакуированы на родину российские граждане, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, где зарегистрирована крупная вспышка COVID-19. В РФ вернулись 8 россиян, у трех из которых в период нахождения на лайнере был выявлен коронавирус. Сообщалось, что заболевание у них протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений.
Ранее сообщалось о смерти четырех пассажиров Diamond Princess от коронавируса.
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. На данный момент диагноз коронавирус подтвержден у более 630 пассажиров и членов экипажа Diamond Princess.