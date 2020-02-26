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20:53 (мск), источник: ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 400

По данным главы департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли, в Ломбардии по-прежнему самое большое число инфицированных.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 26.02
80 415Инфицировано
2 708Скончалось
27 905Выздоровело
Источник: AFP 2020

РИМ, 26 февраля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Италии возросло до 400 человек. Об этом объявил в среду глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.

«У нас 400 заразившихся», — сообщил он. По его словам, в северной области Ломбардия, являющейся зоной вспышки коронавируса в Италии, по-прежнему самое большое число инфицированных. Как указал Боррелли, на данный момент трое ранее заразившихся считаются излечившимися. Это эвакуированный из Уханя итальянец, который было выписан еще в конце прошлой недели, и китайская супружеская пара. И у мужчины, и у женщины, проходивших госпитализацию на протяжении месяца, анализы более не выявили наличие коронавируса. Все трое проходили лечение в национальном институте инфекционных заболеваний «Спаланццани» в Риме.

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Боррелли добавил, что у него нет информации о заболевших детях. Ранее сообщалось о семи заразившихся несовершеннолетних. Не менее 12 человек в Италии стали жертвами заболевания, вызываемого коронавирусом.

Десять городов Ломбардии в районе города Лоди и один в соседней области Венето находятся в полной изоляции. В Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Лигурии, Фриули — Венеции-Джули действуют серьезные карантинные меры, в том числе закрыты музеи, театры, кино, спортивные залы и увеселительные заведения, отменены все общественные мероприятия и спортивные состязания. Ряд матчей национального чемпионата по футболу пройдет без зрителей, что вызывает серьезную полемику о результатах исхода первенства.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 40 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

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Карантин на лайнере Diamond Princess. Что происходит?

Новый коронавирус диагностировали у россиянки, находившейся на круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян.

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