20:53 (мск), источник: ТАСС
Число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 400
По данным главы департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли, в Ломбардии
РИМ, 26 февраля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Италии возросло до 400 человек. Об этом объявил в среду глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.
«У нас 400 заразившихся», — сообщил он. По его словам, в северной области Ломбардия, являющейся зоной вспышки коронавируса в Италии,
Боррелли добавил, что у него нет информации о заболевших детях. Ранее сообщалось о семи заразившихся несовершеннолетних. Не менее 12 человек в Италии стали жертвами заболевания, вызываемого коронавирусом.
Десять городов Ломбардии в районе города Лоди и один в соседней области Венето находятся в полной изоляции. В Ломбардии, Венето,
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 40 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.