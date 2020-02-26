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26 февраля, источник: Аргументы и факты

В Сочи спасатели обследовали 50 км пляжа в поисках пропавших подростков

В Сочи спасатели обследовали 50 км береговой линии в поисках двух пропавших подростков, передает РИА Новости, ссылаясь на краевое управление МЧС.

Как отмечается, поиски на берегу продолжатся и ночью. Спасательная операция в море приостановлена до улучшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС обследовали 24 километра береговой линии, а также совершили облет 12,6 тысячи квадратных метров морской акватории.

Напомним, 25 февраля двух 14-летних подростков унесло в море при попытке перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском. Ночью поиск пропавших детей велся на берегу. В среду к мониторингу акватории приступила авиация МЧС России, а также два катера. В поисковой операции было задействовано около 200 человек, в том числе волонтеры.

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