В Сочи спасатели обследовали 50 км пляжа в поисках пропавших подростков

Как отмечается, поиски на берегу продолжатся и ночью. Спасательная операция в море приостановлена до улучшения погодных условий.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС обследовали 24 километра береговой линии, а также совершили облет 12,6 тысячи квадратных метров морской акватории.
Напомним, 25 февраля двух 14-летних подростков унесло в море при попытке перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском. Ночью поиск пропавших детей велся на берегу. В среду к мониторингу акватории приступила авиация МЧС России, а также два катера. В поисковой операции было задействовано около 200 человек, в том числе волонтеры.