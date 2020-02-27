В Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

«Вирус был установлен у гражданина Грузии, который прибыл в страну из Ирана через Азербайджан. Пациент доставлен в инфекционную больницу», — сказала Тикарадзе на чрезвычайном брифинге (цитата по ТАСС).
Зараженному 50 лет. Он ни с кем не контактировал в Грузии — его увезли в больницу сразу после прохождения границы. Грузия ранее ввела ограничения на авиасообщение с Китаем и эвакуировала оттуда граждан.
В Иране была зафиксирована вспышка заболеваний новым типом коронавируса. Число зараженных достигло 139, умерли 19 человек. Из-за заболевания в Иране в России ввели ограничения на выдачу виз гражданам этой страны.
Вспышки также зафиксированы в Италии и в Южной Корее.
Число заразившихся в мире превышает 80 тыс. человек. Умерли из-за коронавируса более 2,7 тыс. В России под наблюдением остаются более 8 тыс. человек. Заболевшие есть более чем в 40 странах. Всего вне Китая зарегистрировано 2,8 тыс. случаев заражения.