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00:13 (мск), источник: Коммерсантъ

В Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Заболел гражданин Грузии, который вернулся из Ирана через Азербайджан, сообщила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. Грузия ввела двухнедельное ограничение на въезд граждан Ирана.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 26.02
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«Вирус был установлен у гражданина Грузии, который прибыл в страну из Ирана через Азербайджан. Пациент доставлен в инфекционную больницу», — сказала Тикарадзе на чрезвычайном брифинге (цитата по ТАСС).

Зараженному 50 лет. Он ни с кем не контактировал в Грузии — его увезли в больницу сразу после прохождения границы. Грузия ранее ввела ограничения на авиасообщение с Китаем и эвакуировала оттуда граждан.

В Иране была зафиксирована вспышка заболеваний новым типом коронавируса. Число зараженных достигло 139, умерли 19 человек. Из-за заболевания в Иране в России ввели ограничения на выдачу виз гражданам этой страны.

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Вспышки также зафиксированы в Италии и в Южной Корее.

Роспотребнадзор и МИД России рекомендовали не посещать эти страны.

Число заразившихся в мире превышает 80 тыс. человек. Умерли из-за коронавируса более 2,7 тыс. В России под наблюдением остаются более 8 тыс. человек. Заболевшие есть более чем в 40 странах. Всего вне Китая зарегистрировано 2,8 тыс. случаев заражения.

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Источник:©Аргументы и факты
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