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01:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Стрельба произошла на пивоваренном заводе в США

На заводе пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки американского штата Висконсин произошла стрельба. Об этом сообщает Associated Press.

Источник: AP 2020

По данным издания Milwaukee Journal Sentinel, в результате погибли семь человек включая стрелявшего. Власти попросили местных жителей обходить место происшествия.

Представитель компании рассказал агентству о некоей «активной ситуации», однако не предоставил никаких подробностей. Местная полиция сообщила в своем Twitter о «критическом инциденте», но информацию о погибших пока что не подтвердила.

В конце 2019 года сообщалось, что количество массовых убийств в США за год достигло нового максимума. Был зарегистрирован 41 случай массовых убийств, причем 33 из них связаны со стрельбой. Жертвами всех нападений за год стали 211 человек.

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