Трамп заявил о «быстрой» разработке вакцины от коронавируса

По словам Трампа, в Вашингтоне надеются, что вакцину удастся разработать очень быстро. «Риск для американцев остается очень низким», — сказал он (цитата по Fox News).
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, который также выступал перед журналистами, сообщил, что клинические испытания вакцины в США начнутся примерно через два месяца.
Еще три месяца понадобятся для того, чтобы проверить ее на безопасность. После этого начнутся испытания. Полностью разработка вакцины будет завершена через год или полтора года, сказал Фаучи.
Напомним, случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее инфицированные были обнаружены и в других странах, в том числе в России. По данным властей, в Китае от вируса погибло более 2,7 тыс. человек, выздоровело более 32 тыс. человек, заразилось свыше 78 тыс.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба и призвала готовиться к возможной пандемии. Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Южную Корею и Иран.