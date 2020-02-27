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09:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп заявил о «быстрой» разработке вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что разработка вакцины от нового коронавируса идет «быстро» и «очень хорошо». В среду, 26 февраля, господин Трамп выступил на пресс-конференции в Белом доме. Он назначил вице-президента Майка Пенса ответственным за предотвращение распространения вируса на территории США.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 27.02
81 397Инфицировано
2 770Скончалось
30 384Выздоровело
Источник: AP 2020

По словам Трампа, в Вашингтоне надеются, что вакцину удастся разработать очень быстро. «Риск для американцев остается очень низким», — сказал он (цитата по Fox News).

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, который также выступал перед журналистами, сообщил, что клинические испытания вакцины в США начнутся примерно через два месяца.

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Еще три месяца понадобятся для того, чтобы проверить ее на безопасность. После этого начнутся испытания. Полностью разработка вакцины будет завершена через год или полтора года, сказал Фаучи.

Напомним, случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее инфицированные были обнаружены и в других странах, в том числе в России. По данным властей, в Китае от вируса погибло более 2,7 тыс. человек, выздоровело более 32 тыс. человек, заразилось свыше 78 тыс.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба и призвала готовиться к возможной пандемии. Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Южную Корею и Иран.

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Источник:©Аргументы и факты
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