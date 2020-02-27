11:17 (мск), источник: RTVi
В Нью-Дели во время массовых беспорядков погибли больше 30 человек
Во время массовых демонстраций против закона о гражданстве в
Среди погибших есть один полицейский, а ранения получили в том числе и дети. Всего сотрудники полиции задержали 130 человек по делу о массовых беспорядках.
Акции протеста начались в
Советник по национальной безопасности Аджит Доваль посетил пострадавшие от беспорядков районы и заверил всех, что правительство восстановит порядок. В это же время Индию посетил президент США Дональд Трамп, где он встретился с
Массовые беспорядки начались в начале декабря 2019 года после принятия поправок к закону о гражданстве. Законопроект упрощает получение индийского паспорта жителям Пакистана, Бангладеша и Афганистана, если их притесняют на родине.
Индийские мусульмане считают, что закон нарушает Конституцию и принципы светского государства. Также жители