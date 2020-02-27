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11:17 (мск), источник: RTVi

В Нью-Дели во время массовых беспорядков погибли больше 30 человек

Во время массовых демонстраций против закона о гражданстве в Нью-Дели погибли 34 человека и больше 200 протестующих получили ранения. Об этом 27 февраля сообщает телеканал NDTV.

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Среди погибших есть один полицейский, а ранения получили в том числе и дети. Всего сотрудники полиции задержали 130 человек по делу о массовых беспорядках.

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Акции протеста начались в Нью-Дели 24 февраля. Участники акции перекрыли несколько главных дорог и подожгли магазины. Власти закрыли несколько школ, бары и пабы, а также запретили собрания больше трех человек.

Советник по национальной безопасности Аджит Доваль посетил пострадавшие от беспорядков районы и заверил всех, что правительство восстановит порядок. В это же время Индию посетил президент США Дональд Трамп, где он встретился с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Массовые беспорядки начались в начале декабря 2019 года после принятия поправок к закону о гражданстве. Законопроект упрощает получение индийского паспорта жителям Пакистана, Бангладеша и Афганистана, если их притесняют на родине.

Новые правила коснулись представителей шести религиозных общин, кроме мусульман, что и вызвало массовые протесты.

Индийские мусульмане считают, что закон нарушает Конституцию и принципы светского государства. Также жители северо-восточных регионов опасаются большого притока мигрантов.

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