Арестованы бывшие полицейские, применившие электрошокер к заснувшему пассажиру

Обоим предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с применением спецсредств и с причинением тяжких последствий (пункты «б, в» части 3 статьи 286 УК).
По версии следствия, ночью 15 февраля эти сотрудники патрульно-постовой службы, превысив полномочия, применили к молодому человеку спецсредство без достаточных на то оснований.
Ранее мать погибшего написала в соцсетях, что ее сын выпил, сел в такси и по пути домой уснул. Таксист не смог его разбудить и позвал на помощь патрульных полицейских. Они применили к спавшему электрошокер, и тот умер.
В пресс-службе ГУ МВД Иркутской области сообщили, что «человек находился в бессознательном состоянии, полицейские попытались привести его в чувство». «Говорить о том, что действия сотрудников могли привести к гибели человека, пока преждевременно», — сказал представитель полиции.
Ранее в полиции сообщили, что в отношении патрульных прошла служебная проверка и их уволили за превышение должностных полномочий.