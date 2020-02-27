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11:45 (мск), источник: Интерфакс

Арестованы бывшие полицейские, применившие электрошокер к заснувшему пассажиру

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — В Иркутске арестованы два бывших полицейских, которых уволили после того, как они применили к спавшему электрошокер, а он умер. Об этом сообщило областное управление Следственного комитета.

Источник: РИА "Новости"

Обоим предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с применением спецсредств и с причинением тяжких последствий (пункты «б, в» части 3 статьи 286 УК).

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По версии следствия, ночью 15 февраля эти сотрудники патрульно-постовой службы, превысив полномочия, применили к молодому человеку спецсредство без достаточных на то оснований.

Ранее мать погибшего написала в соцсетях, что ее сын выпил, сел в такси и по пути домой уснул. Таксист не смог его разбудить и позвал на помощь патрульных полицейских. Они применили к спавшему электрошокер, и тот умер.

В пресс-службе ГУ МВД Иркутской области сообщили, что «человек находился в бессознательном состоянии, полицейские попытались привести его в чувство». «Говорить о том, что действия сотрудников могли привести к гибели человека, пока преждевременно», — сказал представитель полиции.

Ранее в полиции сообщили, что в отношении патрульных прошла служебная проверка и их уволили за превышение должностных полномочий.

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