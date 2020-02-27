14:32 (мск), источник: RTVi
СК завел уголовное дело об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети»
Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети» Екатерины Левченко. Об этом 27 февраля сообщает «Медиазона».
На допрос в СК вызвали мать пропавшей девушки Татьяну Левченко и отца. Днем ранее они подали заявление в прокуратуру с просьбой расследовать информацию о смерти дочери.
Следователи взяли у родителей Левченко эпителий для анализа, также они передали СК оставленную девушкой записку, старый телефон и планшет. Мать признали в уголовном деле потерпевшей.
Екатерина Левченко пропала 31 марта 2017 года вместе со своим другом Артемом Дорофеевым. Его тело обнаружили спустя восемь месяцев в Рязанской области, а Левченко не нашли до сих пор.
21 февраля «Медуза» выпустила материал, в котором рассказала, что фигуранты дела «Сети» — Максим Иванкин и Дмитрий Пчелинцев — могут быть причастны к убийству Левченко и Дорофеева. Материал основывается на рассказе Алексея Полтавца, который стал свидетелем убийства. Сам Полтавец сейчас находится за границей. При этом многие журналисты раскритиковали публикацию и назвали ее недоработанной.
В начале февраля семерых фигурантов запрещенной в России террористической группы «Сеть» приговорили к тюремным срокам от 6 до 18 лет. Сейчас также идет заседание в
Дело на фигурантов завело ФСБ в октябре 2017 года. Ведомство считает, что жители Пензы и Петербурга создали террористическую организацию и пытались свергнуть власть с помощью вооруженного мятежа.
Во время процесса фигуранты неоднократно сообщали, что давали показания под пытками. В поддержку осужденных начали проводить одиночные пикеты у здания ФСБ на Лубянке. Также в поддержку фигурантов на один день прекратили свою работу российские книжные магазины.