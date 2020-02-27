12:39 (мск), источник: Коммерсантъ
Дмитрия Захарченко обвинили в колонии
Захар Хитрый получил больше миллиарда от структуры «Газпрома» и подрядчика РЖД.
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет предъявил новое обвинение
По данным «Ъ», следователь СКР предъявил Дмитрию Захарченко обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 и ч. 6 ст. 290 (получение взяток в крупном и особо крупном размерах) УК. Следственное действие было проведено в исправительной колонии № 5, где бывший полковник сейчас отбывает приговор по своему первому делу.
Теперь он должен приступить к ознакомлению с 50 томами, собранными следствием. Адвокат обвиняемого Юрий Новиков из коллегии «Интеллект Альянс», подтвердив «Ъ» предъявление обвинения, отметил, что следствие нарушило право его клиента на защиту, так как ему не было дано достаточно времени на ознакомление с материалами и подготовку аргументированной позиции по инкриминируемым деяниям. Новиков отметил, что Дмитрий Захарченко свою вину не признает. Защитники
Следует отметить, что одновременно с Дмитрием Захарченко обвинения в окончательной редакции были предъявлены другим фигурантам уголовного дела, которые находятся в Москве. По данным источников «Ъ», никто из них свою вину также не признал.
В материалах дела, по данным «Ъ», говорится о том, что, работая замначальника управления «Т» (топливно-энергетический комплекс) ГУЭБиПК МВД, полковник Захарченко из корыстных побуждений оказывал услуги общего покровительства председателю совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» Авшолуму Юнаеву, который через посредника в 2015—2016 годах оплатил отдых офицера в сочинских отелях, в том числе «Гранд отель Поляна», на общую сумму более 800 тыс. руб.
По другому эпизоду взятки Захарченко получал от совладельцев группы компаний «1520» (один из крупнейших подрядчиков РЖД) Бориса Ущеровича и Валерия Маркелова. Правда, откаты не касались непосредственной деятельности ГК, а были связаны с финансовым бизнесом, которые Ущерович и Маркелов вели с банкиром Германом Горбунцовым.
На данные средства Захарченко получил доход в размере 20% годовых, составивший €150 тыс. По другой схеме от финансистов, в том числе через посредников Виктора Белевцова и Василия Критинина, Захарченко, как считает следствие, досталось еще 1,3 млрд руб. Всего же коррупционные схемы принесли ему более 1,4 млрд руб.
Оперативно получить комментарии по этому делу в СКР «Ъ» не удалось.
Николай Сергеев