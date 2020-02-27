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14:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Устроившего бойню Шамсутдинова отказались признать потерпевшим от вымогательства

Устроившего бойню в забайкальской воинской части № 54160 рядового Рамиля Шамсутдинова отказались признать потерпевшим по делу о вымогательстве. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает URA.RU со ссылкой на адвоката солдата Равиля Тугушева.

Источник: AP 2020

По словам адвоката, во время службы один из солдат забрал у Шамсутдинова банковскую карту и снял с нее деньги, после чего вернул ее обратно. Он отметил, что деньгами он завладел путем вымогательства, однако следствие отказалось возбуждать уголовное дело по этому эпизоду.

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Тугушев подчеркнул, что решение об отказе будет обжаловано адвокатами.

21 февраля отец Шамсутдинова рассказал о разговоре с сыном перед бойней в части. По его словам, во время их последнего разговора по телефону перед трагедией Шамсутдинов был взволнован и просил перевести деньги своему товарищу.

В октябре 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев — шестерых солдат (в том числе двоих своих ровесников) и двоих офицеров. Трагедия разыгралась в воинской части ракетных войск, дислоцированной в поселке Горный в Забайкальском крае. Материалы дела сразу же были засекречены, а со всех участников взяли подписку о неразглашении. Согласно коротким официальным комментариям, причиной трагедии стали неприятности в личной жизни Шамсутдинова и личная неприязнь.

Версию расстрела из-за неуставных взаимоотношений официально опровергают.

Шамсутдинов, в свою очередь, заявил о полутюремных порядках в казарме и угрозе сексуального насилия. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты.

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