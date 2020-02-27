14:45 (мск), источник: РИА Новости
Абэ призвал закрыть школы в связи с угрозой коронавируса в Японии
ТОКИО, 27 фев — РИА Новости.
«Думая прежде всего о здоровье и безопасности детей, нужно заранее подготовиться к риску крупномасштабной инфекции
Каникулы в Японии начинаются с 26 марта по 6 апреля.
Ранее школы острова Хоккайдо и города Осаки уже закрылись на две недели, однако премьер распорядился сделать это для всех остальных школ страны.
Как передает агентство Киодо, с 29 февраля по 8 марта во всех театрах Японии будут отменены спектакли.
Всего около 900 случаев заражения коронавирусом отмечены в Японии, в основном среди пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Восемь человек скончались от осложнений после заражения коронавирусом, в том числе четверо — с круизного лайнера.