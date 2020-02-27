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14:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль не будет отмечать годовщину убийства Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не выдвигал никаких инициатив по увековечиванию памяти Бориса Немцова. Он также заявил, что годовщина убийства — это «не повод для отмечания». Политика убили ровно пять лет назад — 27 февраля 2015 года.

Источник: Reuters

«Насколько мне известно, каких-либо инициатив на этот счет не было», — сказал Песков журналистам. Его спросили о том, считают ли в Кремле нужным увековечить память Бориса Немцова.

Дмитрий Песков также не стал отвечать на вопрос о том, считают ли в Кремле убийство политика полностью расследованным. «Я просто не располагаю такой информацией», — сказал он. Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер призвал полностью расследовать убийство Бориса Немцова, чтобы все причастные к этому преступлению понесли наказание.

Дмитрий Песков также прокомментировал открытие площади имени Бориса Немцова в Праге. По его словам, это «суверенное право городских властей».

Мы бы, конечно, предпочли бы все-таки чтобы городские власти этого города одновременно не забывали про Красную армию и про красноармейцев, которые пожертвовали своими жизнями для освобождения этого города от нацистов, от фашистов.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
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При этом он отметил, что годовщина убийства — «не повод для отмечания». «Вряд ли кто-то будет отмечать годовщину убийства Немцова. Это некорректно. Отвечу однозначно — никак не будет отмечать Кремль, это не повод для отмечания», — сказал пресс-Дмитрий Песков.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлем. В 2017 году исполнителей убийства — Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Заказчиком убийства считается бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов, заплативший исполнителям не менее 15-ти млн руб. В настоящее время он объявлен в розыск.

29 февраля в Москве пройдет согласованный марш памяти Бориса Немцова. Маршрут одобрен от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

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