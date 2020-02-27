Кремль не будет отмечать годовщину убийства Немцова

14:26 (мск), источник: Коммерсантъ
«Насколько мне известно,
Дмитрий Песков также не стал отвечать на вопрос о том, считают ли в Кремле убийство политика полностью расследованным. «Я просто не располагаю такой информацией», — сказал он. Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер призвал полностью расследовать убийство Бориса Немцова, чтобы все причастные к этому преступлению понесли наказание.
Дмитрий Песков также прокомментировал открытие площади имени Бориса Немцова в Праге. По его словам, это «суверенное право городских властей».
Мы бы, конечно, предпочли бы
все-такичтобы городские власти этого города одновременно не забывали про Красную армию и про красноармейцев, которые пожертвовали своими жизнями для освобождения этого города от нацистов, от фашистов.
При этом он отметил, что годовщина убийства — «не повод для отмечания». «Вряд ли
Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлем. В 2017 году исполнителей убийства — Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Заказчиком убийства считается бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов, заплативший исполнителям не менее 15-ти млн руб. В настоящее время он объявлен в розыск.
29 февраля в Москве пройдет согласованный марш памяти Бориса Немцова. Маршрут одобрен от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.