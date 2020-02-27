Кремль не видит связи между нападением на чеченского блогера и критикой Кадырова

14:55 (мск), источник: Коммерсантъ
О нападении на Тумсо Абдурахманова сообщила чеченская правозащитная организация «Вайфонд». По ее информации, неизвестный проник в квартиру блогера и попытался убить его молотком, пока тот спал. В результате завязалась драка. Блогеру удалось обезвредить нападавшего и вызвать полицию. Организация также уточнила, что Тумсо Абдурахманов находится в больнице. Информацию о нападении подтвердил его брат Мохмад Абдурахманов во время прямого эфира в Instagram, сообщил «Дождь».
«Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что было некое нападение организовано на гражданина России. Не думаем, что это важное событие для российской повестки», — сказал Песков журналистам. По его словам, нападения на россиян в других странах происходят по разным причинам, и этим занимаются местные власти.
Напомним, в прошлом году председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил Тумсо Абдурахманову кровную месть
В феврале во Франции убили чеченского блогера Имрана Алиева, известного под псевдонимом Мансур Старый. Он вел блог, в котором резко критиковал ситуацию на Кавказе. Тело погибшего обнаружили в отеле французского города Лилль с множественными ножевыми ранениями.