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14:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль не видит связи между нападением на чеченского блогера и критикой Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают нападение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Польше важным событием текущей повестки. Власти «не склонны проводить параллели» между подобными атаками и критикой главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил он.

О нападении на Тумсо Абдурахманова сообщила чеченская правозащитная организация «Вайфонд». По ее информации, неизвестный проник в квартиру блогера и попытался убить его молотком, пока тот спал. В результате завязалась драка. Блогеру удалось обезвредить нападавшего и вызвать полицию. Организация также уточнила, что Тумсо Абдурахманов находится в больнице. Информацию о нападении подтвердил его брат Мохмад Абдурахманов во время прямого эфира в Instagram, сообщил «Дождь».

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«Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что было некое нападение организовано на гражданина России. Не думаем, что это важное событие для российской повестки», — сказал Песков журналистам. По его словам, нападения на россиян в других странах происходят по разным причинам, и этим занимаются местные власти.

Напомним, в прошлом году председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил Тумсо Абдурахманову кровную месть из-за высказывания о презрении памяти первого президента республики Ахмата Кадырова.

В феврале во Франции убили чеченского блогера Имрана Алиева, известного под псевдонимом Мансур Старый. Он вел блог, в котором резко критиковал ситуацию на Кавказе. Тело погибшего обнаружили в отеле французского города Лилль с множественными ножевыми ранениями.

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