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16:20 (мск), источник: m24.ru

Стали известны подробности задержания россиян в аэропорту Стамбула

Супругов проверяют из-за ранее открытого дела о провозе запрещенных веществ.

Источник: AP 2020

Россиян Наталью Крылову и ее мужа Дмитрия Кульгейко задержали в аэропорту Стамбула из-за дела 2018-го года о провозе запрещенных веществ. Об этом сообщает ИА «НСН».

Как объяснили супруги, их действительно задерживали почти два года назад. Поводом для этого стали содержащиеся в сумке Крыловой лекарства «Имодиум», «Цитромон» и «Найз». После вмешательства МИД РФ и лабораторной проверки граждан России отпустили с извинениями.

После этого инцидента Крылова и Кульгейко уже приезжали в Турцию дважды, однако на границе о задержании не вспоминали.

Теперь же женщину планируют направить в суд на основании того, что дело не было закрыто — при этом неизвестно, приложены ли к материалам извинения полицейских.

Сейчас Крылова содержится в полицейском участке возле аэропорта отдельно от мужа. На данный момент российское консульство в Стамбуле не предпринимает активных действий для освобождения супругов.

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