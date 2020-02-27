16:20 (мск), источник: m24.ru
Стали известны подробности задержания россиян в аэропорту Стамбула
Супругов проверяют
Россиян Наталью Крылову и ее мужа Дмитрия Кульгейко задержали в аэропорту Стамбула
Как объяснили супруги, их действительно задерживали почти два года назад. Поводом для этого стали содержащиеся в сумке Крыловой лекарства «Имодиум», «Цитромон» и «Найз». После вмешательства МИД РФ и лабораторной проверки граждан России отпустили с извинениями.
После этого инцидента Крылова и Кульгейко уже приезжали в Турцию дважды, однако на границе о задержании не вспоминали.
Сейчас Крылова содержится в полицейском участке возле аэропорта отдельно от мужа. На данный момент российское консульство в Стамбуле не предпринимает активных действий для освобождения супругов.