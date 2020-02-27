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18:17 (мск), источник: РИА Новости

ВОЗ заявила о «потенциальной пандемии» коронавируса

ЖЕНЕВА, 27 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый коронавирус может перерасти в пандемию, но ВОЗ готова помогать всем странам в борьбе с COVID-19, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 27.02
81 397Инфицировано
2 770Скончалось
30 384Выздоровело
Источник: AFP 2020
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«Этот вирус имеет потенциал стать пандемией, но мы готовы помогать всем странам в укреплении их национальных систем здравоохранения», — сказал он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.

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