22:27 (мск), источник: Московский комсомолец
15-летнюю школьницу похитили и увезли в Чечню жениться
На Кубани правоохранители расследуют обстоятельства исчезновения 15-летней школьницы, ушедшей из дома и спустя пару дней обнаруженной в Чечне.
Накануне управление СК по региону сообщило, что юная жительница станицы Голубицкой 24 февраля вышла из дома и пропала. Родители девушки обратились в полицию, вскоре было установлено, что она купила билет на автобус до Краснодара. Правоохранители обратились к местным жителям с просьбой сообщить любую известную им информацию о местонахождении и судьбе девушки.
Поиски продолжались недолго. Девушку нашли в Чечне.
Как пишут «Краснодарские известия», ее похитили жители республики с целью выдать замуж. Сестра пропавшей рассказала журналистам, что один из участников похищения планировал жениться на несовершеннолетней.
При этом указывается, что планы на брак обоюдными не были. Так, сестра школьницы сообщила, что похитители угрожали семье и требовали не искать школьницу.
По имеющимся данным, преступников оперативно задержала полиция, а девушку доставили в отделение до приезда родителей. Другие подробности уточняются.