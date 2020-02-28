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14:33 (мск), источник: РИА Новости

В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом

БАКУ, 28 фев — РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Азербайджане, сообщает оперативный штаб для борьбы с вирусом, созданный при кабмине.

Источник: РИА Новости
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«Это гражданин России, вошедший в республику через Иран», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных почти достигло 3664, скончались 57 человек.

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