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01:53 (мск), источник: Lenta.Ru

В Гонконге собака заразилась коронавирусом от хозяина

В Гонконге в результате предварительных тестов подтвердили случай заражения собаки коронавирусом от хозяина, сообщает ТАСС.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:33 MSK, 28.02
82 756Инфицировано
2 814Скончалось
33 277Выздоровело
Источник: Reuters

После госпитализации хозяина, у которого был диагностирован коронавирус, собаку поместили в карантин. В крови животного были обнаружены следы вируса, сопутствующих симптомов у собаки нет.

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Ветеринары продолжают наблюдать за состоянием пса. В ближайшее время медики проведут повторные тесты.

Ранее в китайском городе Уси, провинция Цзянсу, дезинфекторы убили кошку, пока ее хозяин находился в карантине. Пострадавший договорился с жилищно-коммунальной службой, что кошку оставят на балконе. Оттуда питомца должен был забрать его знакомый. Подозрения на коронавирус у мужчины не подтвердили, поэтому вскоре он вернулся домой. Оказалось, что во время дезинфекции его квартиры кошку поймали, положили в пластиковый пакет и заживо закопали. Сотрудники службы сослались на закон, требующий истреблять инфицированных животных.

Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане, провинция Хубэй, 31 декабря 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире коронавирусом заразились более 84,1 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае, 2,9 тысячи заболевших умерли, выздоровели более 36,7 тысячи человек.

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