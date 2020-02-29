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15:44 (мск), источник: ТАСС

В Катаре зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

ТАСС, 29 февраля — Инфекцию обнаружили у гражданина страны, который недавно вернулся в числе эвакуированных из Ирана.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:23 MSK, 29.02
84 124Инфицировано
2 867Скончалось
36 711Выздоровело
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Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в субботу в Катаре. Об этом сообщило Катарское информационное агентство со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

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По его данным, коронавирус обнаружен у 36-летнего подданного Катара, который недавно вернулся в страну в числе эвакуированных из Ирана. Заболевший помещен в карантин, как и другие эвакуированные.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.

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