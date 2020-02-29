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22:10 (мск), источник: Коммерсантъ

В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата. Это — первая смерть от вируса из Китая в Соединенных Штатах.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:23 MSK, 29.02
84 124Инфицировано
2 867Скончалось
36 711Выздоровело
Источник: AFP 2020

Чиновники распространили краткий пресс-релиз о смерти, не сообщив подробностей. Позже состоится пресс-конференция.

Представители органов здравоохранения в Калифорнии, Орегоне и штате Вашингтон обеспокоены распространением коронавируса на Западном побережье после подтверждения того, что три пациента были инфицированы неизвестным способом.

По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в мире превышает 85 тыс. человек. Умерли более 2,9 тыс. Случаи заболевания есть в 58 странах мира. В России было два случая заражения граждан Китая. В Казань эвакуировали трех заболевших россиян на Diamond Princess в Японии.

Ранее президент США Дональд Трамп дал пресс-конференцию по коронавирусу. Он заверил соотечественников в том, что угроза мала, страна к обороне от болезни готова.

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