Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 ОАЭ станет центром 3D-печати зданий В прошлом году в городе с помощью трехмерных технологий возвели конструкцию, которая вошла в Книгу рекордов
Фоторепортажи
30Россиянка попала в финал престижного фотоконкурса
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
18:11 (мск), источник: РИА Новости

В Турции освободили главреда Sputnik

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе, задержанного в Стамбуле, освободили, заявила РИА Новости его жена.

В офисе Sputnik в Стамбуле днем в воскресенье прошли обыски, ордер выдала городская генпрокуратура. Сотрудники полиции сняли копии жестких дисков компьютеров в редакции.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры журналистов Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери.

Когда злоумышленники скрылись, сотрудники СМИ обратились в полицию. Позже стало известно, что их задержали. После дачи показаний в Дворце правосудия журналистов отпустили. Согласно протоколу допроса, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.

 Эксперты рассказали, зачем российские фрегаты плывут к Сирии
В Кремле рассказали подробности гибели турецких военных в Сирии
Турция сбила два сирийских Су-24
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
Детей основателя Apple лишили наследства
Россиянам дали советы по поддержанию иммунитета
«Голодное» дерево в Дублине почти съело скамейку (фото)
На Масленицу в России сожгли огромный мост (фото, видео)
В UFC произошел еще один скандал с участием российского бойца
Здоровье
Россиян предупредили о новом пути передачи коронавируса Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
Горячие темы на Авто
Назло пойду и против проголосую. 287
Туризм - неужели это так важно? 235
Посылки из Китая 145
Стиль вождения 136
Кино
Гайдулян, внучка Талызиной и все звезды ТНТ на премьере сериала Популярные артисты посетили презентацию многосерийной комедии «Патриот»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Дворянская кровь: их называли Ангелами
Леди
Экс-мэр Люберец и миллионер из Греции: все мужчины Семенович 1 марта отмечает 40-летие Анна Семенович — бывшая фигуристка, экс-солистка «Блестящих»
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь