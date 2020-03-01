18:11 (мск), источник: РИА Новости
В Турции освободили главреда Sputnik
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе, задержанного в Стамбуле, освободили, заявила РИА Новости его жена.
В офисе Sputnik в Стамбуле днем в воскресенье прошли обыски, ордер выдала городская генпрокуратура. Сотрудники полиции сняли копии жестких дисков компьютеров в редакции.
Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры журналистов Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери.
Когда злоумышленники скрылись, сотрудники СМИ обратились в полицию. Позже стало известно, что их задержали. После дачи показаний в Дворце правосудия журналистов отпустили. Согласно протоколу допроса, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.