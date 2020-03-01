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21:23 (мск), источник: РИА Новости

Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россиян, вернувшихся 23 февраля в Москву прямым рейсом «Победы» из Италии, проверяют на коронавирус, рассказал РИА Новости один из пассажиров Сергей.

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Источник: РИА Новости

«Позвонили из службы экстренной скорой помощи, уточнили, кто я, и уточнили, буду ли я находиться на месте. Я подтвердил», — сообщил собеседник.

«Приехавшие на дом медицинские сотрудники взяли мазок из носа, горла. Анализы будут готовы завтра», — рассказал он. Врачи сказали мужчине, что если не позвонят в понедельник, то все в порядке, подозрение на вирус будет снято.

«Я находился в Вероне и Венеции в командировке, но улетал рейсом “Победы” DP 806 из Бергамо (Милан). К летавшим со мной коллегам также сегодня приезжали врачи и брали на дому анализы», — рассказал Сергей, добавив, что, по их данным, пассажир их лайнера обратился к врачам с с жалобой на ОРВИ и был госпитализирован с подозрением на коронавирус.

При этом собеседник агентства сообщил, что у него самого нет никаких симптомов, похожих на вирусное заболевание.

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