Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус

«Позвонили из службы экстренной скорой помощи, уточнили, кто я, и уточнили, буду ли я находиться на месте. Я подтвердил», — сообщил собеседник.
«Приехавшие на дом медицинские сотрудники взяли мазок из носа, горла. Анализы будут готовы завтра», — рассказал он. Врачи сказали мужчине, что если не позвонят в понедельник, то все в порядке, подозрение на вирус будет снято.
«Я находился в Вероне и Венеции в командировке, но улетал рейсом “Победы” DP 806 из Бергамо (Милан). К летавшим со мной коллегам также сегодня приезжали врачи и брали на дому анализы», — рассказал Сергей, добавив, что, по их данным, пассажир их лайнера обратился к врачам с с жалобой на ОРВИ и был госпитализирован с подозрением на коронавирус.
При этом собеседник агентства сообщил, что у него самого нет никаких симптомов, похожих на вирусное заболевание.