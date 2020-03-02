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06:16 (мск), источник: РИА Новости

В США зафиксировали вторую смерть от нового коронавируса

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Вторая смерть от нового коронавируса зафиксирована в штате Вашингтон на северо-западе США, сообщает минздрав округа Кинг.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:43 MSK, 02.03
88 371Инфицировано
2 996Скончалось
42 716Выздоровело
Источник: AFP 2020

В субботу департамент здравоохранения штата Вашингтон сообщил о первой смерти от коронавируса на территории США. Скончался 50-летний мужчина. После этого губернатор Джей Инсли объявил о введении чрезвычайного положения на территории штата в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от COVID-19.

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«Были получены результаты тестов на COVID-19 … подтверждающие четыре дополнительных случая COVID-19 у жителей округа Кинг. С учетом этих четырех новых результатов (тестов — ред.) общее число случаев в округе Кинг составляет десять. Сегодняшние результате включают еще одну смерть, в результате чего общее число смертей в округе Кинг от COVID-19 достигло двух», — говорится в заявлении минздрава округа, размещенном на сайте.

Отмечается также, что 29 февраля, в субботу, от COVID-19 скончался мужчина старше 70 лет, который, как и первый умерший, проходил лечение в больнице EvergreenHealth.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц.

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1 марта© Ньюстюб
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