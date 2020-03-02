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08:07 (мск), источник: RNS

Под Владимиром столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами

Один человек погиб, 16 пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter и фуры Mercedes на трассе М-7 во Владимирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«По последним данным, пострадали 16 человек: 15 пассажиров и один водитель. Еще один пассажир погиб на месте происшествия, водитель большегруза не пострадал», — сообщили собеседник агентства.

Он также уточнил, что всего в пассажирском микроавтобусе находились 17 человек. Собеседник агентства рассказал, что в автобусе ехала группа строителей, возвращавшихся из Москвы в Нижний Новгород. Пострадавших доставили в Гороховецкую центральную районную больницу.

В МВД добавили, что ДТП произошло около 03:20 по московскому времени в городе Гороховец на 335-м км трассы М-7 «Волга».

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