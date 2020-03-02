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10:37 (мск), источник: BBC News Русская служба

СМИ: бывший охранник взял в заложники людей в торговом центре в Маниле

Вооруженный мужчина взял в заложники около 30 человек в торговом центре в столице Филиппин Маниле, сообщают СМИ. Полиция ведет с ним переговоры.

Источник: AFP 2020

Как сообщает местное издание Rappler, захватчик — уволенный охранник торгового центра Virra Mall, на втором этаже которого он удерживает заложников. Ранее он открыл там стрельбу, пострадал один человек — его доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Сообщается, что большинство заложников — работники торгового центра, а захватчик был уволен после того, как две недели не появлялся на службе.

Торговый центр закрыт, глава района Сан-Хуан Хавьер Замора попросил жителей избегать этого места. По его словам, у захватчика имеется огнестрельное оружие и гранаты.

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Полиция в настоящее время ведет с ним переговоры. По словам Заморы, злоумышленник требует встречи с другими охранниками и прессой. Вероятно, его требования связаны с увольнением с работы.

Глава района отказался назвать имя мужчины. Управляющая компания торгового центра Greenhills Center Management в «Фейсбуке» подтвердила, что злоумышленник — бывший сотрудник охранного предприятия, а пострадавший при стрельбе — тоже охранник.

В феврале инцидент в торговом центре произошел в Таиланде. Там военнослужащий Чакрапант Томма убил своего командира и украл оружие и боеприпасы на военной базе. Там он убил 63-летнюю женщину и еще одного военного. После этого он поехал в город.

Военнослужащий начал стрелять на нескольких объектах в городе и прибыл в торговый центр Terminal 21. Стрелок забаррикадировался в подвальном этаже и в результате спецоперации был застрелен. Были освобождены восемь заложников. Всего тогда погибли 26 человек, более 50 человек получили ранения.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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