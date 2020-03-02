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11:34 (мск), источник: Ведомости

В Иране высокопоставленный чиновник умер от коронавируса

В Иране от коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад Мирмихаммади, сообщает местное издание IFP News.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:43 MSK, 02.03
88 371Инфицировано
2 996Скончалось
42 716Выздоровело

Чиновник скончался утром 2 марта в больнице «Масихе Данешвари» в Тегеране, куда госпитализировано большинство заразившихся коронавирусом иранцев.

Мирмихаммади родился в 1948 г. в городе Кум, был членом парламента Ирана шестого и седьмого созывов. Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи назначил его членом Совета целесообразности в августе 2017 г. Ранее в Иране от коронавируса умер бывший посол страны в Ватикане Хади Хосрошахи.

По последним данным минздрава Ирана, в стране от коронавируса скончались 54 человека, число заболевших достигло 978 человек. Среди инфицированных — вице-президент, замминистра здравоохранения и два парламентария. «За последние 24 часа было зарегистрировано 385 новых случаев заражения», — передает Reuters слова представителя иранского минздрава Киануша Джаханпура.

Вспышка коронавируса нового типа (Covid-2019) началась в Китае в конце декабря. На сегодняшний день случаи заражения вирусом зафиксированы в 32 странах. Наибольшее распространение помимо Ирана вирус получил в Южной Корее и Италии. В Южной Корее за последние сутки число заболевших выросло до 3736 человек, число погибших — до 20 человек. В Италии число заразившихся достигло 1694 человек, число погибших увеличилось до 34 человек.

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