Экс-чиновник пойдет под суд за покупку Toyota Land Cruiser вместо средств от пожара

МОСКВА, 2 мар — РАПСИ. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, который купил автомобиль Toyota Land Cruiser 200 на денежные средства, выделенные на приобретение лесопожарной техники, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
Несмотря на отрицание обвиняемым своей вины в совершенном преступлении, следователям удалось собрать достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Экс-чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).
По данным следствия, в 2018—2019 годах подведомственное министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай автономное учреждение «Авиалесоохрана» нуждалось в лесопожарной технике и специальных технических устройствах для экипировки летчиков-наблюдателей и десантных групп общей стоимостью почти 7 миллионов рублей для осуществления своей уставной деятельности по непрерывному авиационному патрулированию, тушению лесных пожаров, а также защиты лесов от вредителей и болезней.
Из материалов дела следует, что в январе 2019 года для создания условий развития лесного хозяйства данному министерству были выделены денежные средства в сумме 6,2 миллиона рублей в рамках государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды».
Обвиняемый, действуя из личной заинтересованности, использовал предоставленные министерству деньги не в целях создания условий для развития лесного хозяйства, а вопреки их целевому назначению. «На указанные денежные средства, выделенные на приобретение лесопожарной техники, был приобретен новый автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 6 миллионов 144 тысячи рублей, который в дальнейшем использовался в целях, не связанных с деятельностью по защите лесов», — подчеркнули в СК.