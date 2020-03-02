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15:15 (мск), источник: РИА Новости

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила о случаях мошеннических звонков в банки от людей, представляющихся сотрудниками службы и требующих предоставить конфиденциальные данные.

Источник: niekverlaan/СС0

«Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу. Злоумышленники звонят в кредитные организации и от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа требуют предоставить конфиденциальную информацию (паспортные данные, номера банковских карт и др.)», — говорится в сообщении службы.

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Выявлены случаи, когда мошенники якобы для обмена информацией просят адреса электронной почты, на которые затем может рассылаться вредоносное программное обеспечение.

«Обращаем внимание, что формат предоставления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу регламентирован постановлением правительства РФ от 19.03.2014 г. № 209 (ред. от 11.09.2018) … и не предусматривает предоставление информации по телефонному звонку», — напомнили в Росфинмониторинге.

Служба призвала проявлять бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников, и обо всех подобных случаях сообщать в дежурную службу Росфинмониторинга и в правоохранительные органы.

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