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17:06 (мск), источник: ТАСС

Психиатрическая экспертиза признала вменяемым Рамиля Шамсутдинова

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым рядового Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в убийстве сослуживцев в воинской части в Забайкалье. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

«Экспертиза, проведенная в институте им. В. П. Сербского, показала, что он вменяем. В настоящий момент Шамсутдинова перевели из столичного СИЗО “Бутырка”, где он содержался во время проведения исследования, на Дальний Восток, где его ждет суд», — сказал собеседник агентство.

25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. В Минобороны сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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