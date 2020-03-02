17:06 (мск), источник: ТАСС
Психиатрическая экспертиза признала вменяемым Рамиля Шамсутдинова
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/.
«Экспертиза, проведенная в институте им. В. П. Сербского, показала, что он вменяем. В настоящий момент Шамсутдинова перевели из столичного СИЗО “Бутырка”, где он содержался во время проведения исследования, на Дальний Восток, где его ждет суд», — сказал собеседник агентство.
25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. В Минобороны сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».