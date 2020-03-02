Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
На Масленицу в России сожгли гигантский мост (фото, видео)Впечатляющий перформанс
Фоторепортажи
16В Рио-де-Жанейро объявлен победитель карнавала-2020
20Президент РФ посетил парк «Остров мечты»
19:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Собянин объявил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса

В Москве госпитализированы 24 человека, которые контактировали с жителем столицы, заразившимся коронавирусом. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"
Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

По его словам, это шесть родственников зараженного, пять его друзей, а также 13 человек, летевших с ним одним рейсом из Италии. Еще 83 человека помещены в карантин.

«При необходимости граждане, контактировавшие с потенциальными носителями инфекции, либо нарушившие режим изоляции, помещаются в санатории и дома отдыха для постоянного медицинского наблюдения. В санаториях обеспечены изоляция, комфортное пребывание и четырех­разовое питание пациентов», — написал градоначальник.

Он добавил, что на коронавирус проверяются все больные пневмонией — это наиболее тяжелая форма осложнения инфекции. Для их лечения выделены специализированные корпуса.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Минздрав выпустил памятку о коронавирусе
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 (данные ВОЗ от 02.03.2020)
Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
 Раскрыта цель переговоров Путина с Эрдоганом
Самая красивая женщина в мире вышла на подиум в прозрачном платье
Путин предложил поправки в Конституцию о семье и Боге
Россиянам могут вернуть пиво на стадионах и раннюю пенсию
Министр отказался пожать руку Меркель на фоне коронавируса
Жуки, ящерицы и лягушки попали на лучшие снимки 2020 года
Ученые назвали оптимальную схему питания
Обнаружен внеземной белок
Здоровье
Трагедия в бане: как сухой лед стал причиной трех смертей Российская блогерша Катерина Диденко сообщила о погибших на банной вечеринке, где отмечали ее день рождения.
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
Горячие темы на Авто
Назло пойду и против проголосую. 294
Туризм - неужели это так важно? 235
Стиль вождения 136
Выбор резины. Итог. 134
Кино
Сергей Лазарев устроил скандал на съемках музыкального шоу Певец поспорил с одним из членов жюри проекта «Ну-ка, все вместе!»
Новости партнеров
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Учительница Рудковской назвала ее истинный возраст
Боится водки: вирусолог рассказал о коронавирусе
Дети
Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями У пары родился первенец (фото)
Леди
Мобильники как у Бузовой и других звезд: ищем аналоги на Aliexpress Киркоров думал, что у него последняя модель «Iphone», но поклонники решили, что певца обманули
Новости партнеров
Как нас десятилетиями обманывали о ходьбе ради здоровья
Какая пенсия у Тулеева и других бывших губернаторов
Певица Максим в тяжелом состоянии
Как сейчас выглядит 39-летняя Нелли Уварова. Видео
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь