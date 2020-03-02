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22:21 (мск), источник: РИА Новости

Блогер Диденко рассказала подробности трагедии в банном комплексе

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко в эфире ток-шоу Первого канала «Пусть говорят» рассказала, что изначально приняла трагедию в банном комплексе за розыгрыш.

Источник: РИА Новости

В пятницу она вместе с мужем и друзьями отмечала день рождения. Участники вечеринки высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали окунуться. В результате два человека скончались на месте, Валентин Диденко умер в больнице.

Девушка призналась, что не сразу смогла оценить произошедшее.

«Я вижу, что у него (у друга. — Прим. ред.) лицо синее. Я говорю: «Славик, это шутка? Славик, это розыгрыш?» — рассказала она.

Когда мужчину оттащили, Диденко поняла, что что-то пошло не так, и запаниковала, затем позвонила в экстренные службы.

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