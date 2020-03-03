Бандиты вымогали деньги у сослуживцев Шамсутдинова. Их зарплаты шли в воровской общак

Бандиты Тахи умудрились обложить данью даже военнослужащих-контрактников из части, обслуживающей ядерные силы России, где в минувшем октябре устроил бойню рядовой Шамсутдинов. А самого вора в законе не раз называли создателем печально известной АУЕ — криминальной организации, собирающей с молодежи деньги в воровской общак. Подробности громкого дела смотрящего за Забайкальем изучал корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.
Имя Георгия Углавы впервые прогремело на всю страну в 2011 году: тогда на заседании Совета по правам человека (СПЧ) заявили, что Тахи стоит за созданием АУЕ — системы поборов с молодежи в воровской общак, распространившейся на всю Россию. Аналогичные слова приводили и правоведы: Тахи однозначно называли создателем АУЕ даже в ряде диссертаций. Главный редактор Забайкальской «Вечорки» Владимир Кантемир согласен с этой точкой зрения.
По его словам, Забайкалье стало одним из первых регионов, где АУЕ именно как система поборов стало набирать силу.
Саму аббревиатуру, возможно, придумал кто-то иной, как и некоторые механизмы работы этой пирамиды. Но впервые реализована она была именно в Забайкалье, причем под эгидой вора в законе Тахи.
По версии следствия, группировка Тахи была строго структурированной организацией. Сам вор в законе руководил ОПГ и занимался ее стратегией, а «положенцы» Николай Буглак и Федор Титов — повседневными вопросами. Последний, кроме того, по-прежнему контролировал общак: как «белый» — всего преступного сообщества — так и «черный» воровской, личные деньги Тахи. Группировка вора в законе занималась кражами, вымогательствами, разбоями и грабежами.
От действий подручных Тахи страдали даже военнослужащие-контрактники закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) поселок Горный. Бандиты не стеснялись обирать и бойцов.
В поселке Горный дислоцируется несколько войсковых частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России. Одна из них, под номером 54160, прогремела на всю страну после того, как рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял там восемь сослуживцев в октябре 2019 года.
Эта часть напрямую подчиняется 12-му Главному управлению Министерства обороны (ГУМО), которое отвечает за все российское ядерное оружие.
И военнослужащих, которые обслуживали ядерные силы страны, фактически обложили данью подручные Тахи — авторитеты Гогита Гвишиани по кличке Джоник и Александр Цыпылов (Саша Бурят).
Из материалов уголовного дела — фабула обвинения Георгия Углавы в вымогательстве:
«В апреле 2011 года участники ОПГ «Тахинские» Иванов и Петров (фамилии изменены — прим. «Ленты.ру»), находясь в шашлычной, расположенной в районе рынка поселка Горный, увидели военнослужащих контрактной службы Борисова и Хлебникова, пребывающих в состоянии алкогольного опьянения.
Действуя в интересах преступного сообщества и согласно отведенным им ролям на искусственное создание конфликтных ситуаций, Иванов и Петров вступили в словесный конфликт с указанными военнослужащими, используя надуманный повод нетактичного поведения контрактников, в том числе агрессивные высказывания, якобы высказанные в адрес других посетителей.
После этого бандиты Иванов и Петров сообщили о произошедшем некому Мусанабиеву — смотрящему по поселку Горный, а контрактникам назначили встречу на следующий день. Она состоялась во дворе дома номер 23 по Молодежной улице.
Участники ОПГ Тахи смекнули, что военнослужащие попытаются отрицать оскорбления и недостойное поведение, якобы допущенное ими. Поэтому Иванов и Петров на бандитском «суде» должны были выступить в качестве и свидетелей, и потерпевших. Причем, как потерпевшие, «тахинские» собирались потребовать у Борисова и Хлебникова денежную компенсацию причиненного им морального вреда.
Из материалов уголовного дела — фабула обвинения Георгия Углавы в вымогательстве:
Хлебников, достоверно зная, что встречу ему назначили лица, относящиеся к преступной организации и обладающие криминальным авторитетом, вынужденно прибыл на встречу в указанное место, где Мусанабиев предъявил ему претензии и потребовал выплатить материальный ущерб, но, изображая справедливость, снизил высказанные Ивановым и Петровым требования в передаче 40 тысяч рублей до 20 тысяч рублей.
«Встреча проходила при явном численном превосходстве со стороны участников организованной группы, а действия Мусанабиева, Иванова и Петрова носили крайне агрессивный характер и были согласованы. Поэтому Хлебников был вынужден согласиться с выдвинутыми требованиями о передаче денежных средств.
Таких эпизодов в уголовном деле — 44. И это только те, по которым удалось найти потерпевших — ведь многие контрактники к моменту возбуждения уголовного дела уже уехали домой или были переведены в другие места несения службы.
— По сути, «тахинские» повсеместно разыгрывали спектакли, главной задачей которых было представить жертв виновниками, а затем получить от них деньги, — говорит полковник юстиции Сергей Михайлов, руководитель следственной группы по этому делу, заместитель руководителя следственной части Следственного управления МВД по Забайкальскому Краю. — Все их преступления похожи одно на другое, и все до одного — обман. Который, к сожалению, был построен на вере в могущество криминальных структур.
Примечательно, что и Иванов, и Петров до вступления в ОПГ сами служили в поселке Горный.
Именно они, по версии следствия, и стали авторами преступной схемы по вымогательству у контрактников, которую утвердили и Тахи, и его положенцы.
Отдельной статьей дохода у группировки Тахи было похищение автомобилей. Этим занималась группа Дмитрия Ведерникова и его сообщника Колычева, а руководил всем положенец Буглак. Вначале, как считает следствие, бандиты похищали автомобили, а потом предлагали потерпевшим выкупить их же транспорт — это было квалифицировано по статье 163 («Вымогательство») УК РФ.
Из обвинительного заключения в отношении Георгия Углавы:
«Одним из видов преступной деятельности сообщества под руководством Углавы были кражи автотранспортных средств и последующее вымогательство денег за их возврат. Специализировалась на этом преступная группа Дмитрия Ведерникова. Преступления совершались по единому сценарию: выбиралась жертва, за ней устанавливалось наблюдение. Одновременно в гаражных кооперативах в непосредственной близости от места постоянной стоянки машины арендовался гараж. Затем машина похищалась.
Автомобиль в гараже-отстойнике хранился несколько дней — до тех пор, пока его владелец не выходил на Дмитрия Ведерникова с просьбой вернуть машину за вознаграждение.
Сумма преступного дохода от одной сделки, как правило, составляла от 80 до 120 тысяч рублей, но, в зависимости от состояния машины и финансовых возможностей ее владельца, могла достигать 180 и даже 250 тысяч рублей.
— Жители области прекрасно знали, что в случае угона машины надо найти Дмитрия Ведерникова, и тот поможет вернуть машину, — рассказывает полковник юстиции Сергей Михайлов. — При этом разыгрывался целый спектакль: мол, сам Ведерников поищет, кто это мог сделать, и если удастся — то скажет, какую сумму откупного надо заплатить. Несколько дней он держал паузу, а потом сообщал, что нашел машину. После передачи денег автомобиль возвращали на место угона. Все делалось, чтобы представить заранее спланированное преступление как благородный поступок.
Подобных эпизодов в уголовном деле — 72. И каждый раз это был прекрасно разыгранный спектакль, который приносил авторитету, стоящему во главе преступной схемы, огромные деньги.
За годы своей преступной деятельности из «черного» общака Забайкалья Тахи получил 70 миллионов рублей. На эти деньги вор в законе безбедно жил в Москве и Киеве. Можно предположить, что такая же сумма напрямую шла и в «белый» общак всего преступного сообщества.
Однако точный подсчет доходов Тахи крайне затруднителен, ведь все деньги его группировки шли наличными. Это, к слову, отличает ее от других ОПГ России, которые давно освоили и электронные кошельки, и интернет-банкинг. Подручные Тахи использовали исключительно наличные на всех этапах.
Забайкалье — регион сложный. Здесь нет крупных производств и мало работы, зато много мест лишения свободы.
Многие местные жители открыто говорят, что регион — каторжный. С другой стороны, Забайкалье граничит с Китаем и Монголией, и реальные деньги тут — от контрабанды.
Традиционно местные места лишения свободы контролировали именно воры в законе — а братки-спортсмены активно вытесняли их со всех остальных позиций. В итоге вспыхнула небольшая местная война, которая завершилась в 1995 году, когда 17 января неизвестными был убит 34-летний смотрящий за Читинской областью и Бурятией, вор в законе Годерзи Ломтадзе (Гоча Чохатурский).
Как выяснится много лет спустя, его задушили боевики «ключевских» — одной из молодых и весьма агрессивных преступных группировок новой формации. Но раскрыто это убийство будет спустя 15 лет: «Лента.ру» ранее уже рассказывала об этом деле. Гоча Чохатурский фактически стал первой жертвой в войне воров и спортсменов — и этим вошел в криминальную историю России.
Ему на смену пришел вор в законе Валерий Силагадзе (Валера Сухумский). Но он сильно увлекался наркотиками, не смог ничего наладить и по всем позициям уступил спортсменам из Осиновской и Ключевской ОПГ. После этого воры в законе фактически потеряли контроль за Читинской областью и Забайкальским краем. Подконтрольными воровскому укладу оставались лишь места лишения свободы — но этого было мало.
Поэтому в 2003 году воровской мир решил передать власть другому смотрящему — им и стал Тахи.
Он был задержан с поличным за вымогательство в Твери в июне 1997 года и в 2000-м осужден на десять лет лишения свободы. В ноябре 2000 года Тахи этапировали в Читинскую область и поместили в колонию особого режима номер 2, причем в одиночную камеру.
Уже из колонии Тахи начал борьбу за местный криминальный трон: он обвинил Валеру Сухумского в наркомании, в том, что он не заботится об общаке, и что никто не наказан за смерть вора в законе Гочи Чохатурского. К тому же Валера переехал в подмосковные Люберцы, откуда и пытался руководить и Читинской областью, и Бурятией. Но у него это очень плохо получалось: постоянно находясь под кайфом, он не мог принимать адекватных решений. В Чите началась война — немногие сторонники Валеры сопротивлялись смене власти и их пытались принудить.
— В ходе расследования уголовного дела были собраны доказательства, что в начале нулевых, будучи в колонии, именно Углава объединил преступные группировки Читинской области, — говорит полковник юстиции Сергей Михайлов. — А когда летом 2003 года после апелляции, которая существенно сократила ему срок, Углава вышел на свободу, он в первый же день объединил большинство преступных группировок под своим руководством. Просто объявил, что теперь за краем смотрит он, подтвердил полномочия старых смотрящих и дал команду прекратить войну — но при этом всех простить. Простой, но весьма эффективный метод.
10 июня 2003 года, в день выхода Тахи из колонии, ему устроили грандиозную встречу в читинском ресторане «Мимино». На ней он был признан единым лидером над криминалом Читы и Бурятии. Члены Осиновской ОПГ подарили вору в законе квартиру, другие лидеры и активные участники преступных группировок — крупные суммы денег.
По сути, для Тахи выход из колонии стал триумфом. Огромную роль в этом сыграли два положенца Читинской области, Федор Титов, много лет отвечавший за местный общак, и Николай Буглак, которые примкнули к вору в законе. Так летом 2003 года началась история ОПГ Тахи.
— С учетом наших местных особенностей, тахинские занимались кражами, вымогательствами, разбоями и грабежами, — говорит полковник Сергей Михайлов. — Например, в составе ОПГ действовала группа Трудолюбова — они занимались кражами и вымогательством в городе Могоча и Могочинском районе. В городе Борзя и Борзинском районе действовала пивзаводская группировка, специализировавшаяся на разбоях: руководил ею «бродяга» Игорь Шевцов, отбывавший наказание вместе с Углавой.
После возбуждения уголовного дела были задержаны более ста человек — и это только самые активные участники преступных группировок.
Из обвинительного заключения в отношении Георгия Углавы:
«Углава и представители кутаисского воровского клана, располагая информацией о сложившейся в 2003 году криминальной обстановке в Читинской области, и о существовании нескольких организованных групп и преступных сообществ, которые действовали в Читинской области разрозненно и конфликтовали между собой из-за раздела сфер криминального влияния, с целью их консолидации под руководством одного лидера общероссийского масштаба Углавы предложили лидерам и участникам указанных групп и преступных сообществ объединиться в единое и сплоченное преступное сообщество на территории Читинской области.
Лидеры и участники действующих на территории Читинской области организованных групп приняли это предложение и признали главенствующее положение Углавы на территории Читинской области и Республики Бурятия. При этом роль высшего руководителя преступной организации была отдана Углаве, роль областного руководителя криминально-уголовной среды — Титову, роль руководителя криминально-уголовной среды города Читы — Буглаку.
Приоритетными задачами, поставленными Углавой и представителями из кутаисского воровского клана перед лидерами уголовно-криминальной среды Читинской области, являлось: насаждение криминальной субкультуры среди жителей Читинской области, особенно в молодежной среде, в целях их вовлечения в состав организованных групп для совершения преступлений и принятия ими криминальных традиций, формирование преступной кассы, так называемого общака, который образовывался из отчислений от доходов, полученных в результате криминальной деятельности участников преступного сообщества, и как следствие — расширение криминальных видов деятельности и их активизация.
По версии следствия, в июне-июле 2003 года Углава провел встречи со всеми более-менее заметными лидерами преступных группировок Читинской области, в том числе — с лидерами сообществ новых формаций, в частности — с Игорем Осинцевым. И почти со всеми — успешно. Даже Осинцевские согласились платить в общак.
ОПГ Тахи действовала в Забайкалье многие годы, а задерживали ее участников разом: в начале 2015 года за несколько дней под стражу были взяты более 20 человек, в том числе и главарь ОПГ. Операция показала свою эффективность почти сразу.
— Много лет Читинская область занимала первое от конца место в криминальной статистике России по числу преступлений на сто тысяч человек, — объясняет Александр Захаров из прокуратуры Забайкалья.
После задержания Углавы и участников его преступного сообщества число преступлений в регионе сократилось в разы. Причем именно тех, которыми занимались «тахинские».
— Так, количество разбоев за пять лет снизилось в четыре раза — на 74 процента, число квартирных краж — на 57 процентов, краж — на 40 процентов. И так — по всем позициям.
В ходе расследования уголовного дела вора в законе следователи выявили серьезных покровителей Тахи среди сотрудников правоохранительных органов. Среди них офицеры регионального управления по борьбе с организованной преступностью Лыгдынов и Смолин, которые крышевали подручных вора в законе, цыган-наркоторговцев. От них стражи порядка за пять лет получили почти пять миллионов рублей на двоих. А когда местный цыганский барон отказался платить Лыгдынову и Смолину, те просто заказали его убийство.
Кроме того, выявлены и привлечены к уголовной ответственности несколько оперативников и участковых, покрывавших действия преступников.
По словам старшего советника юстиции Захарова, в уголовном деле ОПГ Тахи описаны 163 преступных эпизода, потерпевшими по которым проходят 190 человек.
— Всего же в рамках декриминализации Забайкальского Края к уголовной ответственности привлечены более 360 участников оргпреступных сообществ, раскрыто 765 преступлений, совершенных ими, в том числе 63 убийства и покушения на убийства, — говорит начальник управления краевой прокуратуры Захаров. — И работа на этом не закончена — есть еще материалы, по которым продолжается следствие, есть еще соучастники, которых надо привлекать к уголовной ответственности. Иначе доверия земляков мы вернуть не сможем. А так быть не должно.
Между тем в ходе следствия были получены доказательства непричастности Тахи к главному «достижению», которое ему приписывали — деятельности АУЕ.
— Роль создателя АУЕ приписана Георгию Углаве совершенно безосновательно, — говорит в беседе с «Лентой.ру» старший советник юстиции Александр Захаров, начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Прокуратуры Забайкальского края. — Мы считаем, что на территории края нет и никогда не было массового движения под таким названием.
Как отмечает Захаров, нельзя отрицать, что субкультура, основанная на воровских понятиях, в Забайкалье есть. Однако она, скорее, является «проекцией обстановки в обществе», а не искусственно организованной системой.