03:00 (мск), источник: Известия
Кто правит баллом: у тысяч россиян украдены бонусы со скидочных карт
Число атак в программах лояльности резко выросло.
Мошенники заинтересовались бонусами россиян в магазинах — количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц. Об этом «Известиям» рассказал эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов, информацию подтвердили в «Деловой России» и торговой сети «Магнит». Злоумышленники активизировались
В прошлом году число попыток нелегитимно воспользоваться скидочными бонусами россиян в отдельных компаниях достигло нескольких тысяч в месяц. С проблемой столкнулись
В одном из вариантов злоумышленник получает доступ к личному кабинету клиента, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки… Еще один вариант обмана — мошенник регистрирует личный кабинет на карту, выданную другому человеку.
— Гражданин даже не будет знать о существовании своего
Алексей Сизов добавил, что бонусные баллы в основном крадут не организованные преступные группировки, а «начинающие» мошенники: частные лица, которыми могут быть даже студенты первых курсов.
Интерес злоумышленников оправдан: программы лояльности в денежном эквиваленте оцениваются примерно в 50 млрд рублей по 30-и крупнейшим ритейлерам, посчитал Алексей Сизов. Он подчеркнул, что накопленные баллы можно легко монетизировать — во многих магазинах ими можно оплатить от 30 до 50% покупки, подчеркнул эксперт.
Проблема с кражей бонусов и скидок действительно остро встала в 2019 году — количество таких атак увеличилось в разы, подтвердил «Известиям» председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров. Он отметил, что часто под прицел мошенников попадают автозаправочные станции, которые ежемесячно недополучают прибыль в 2−3 млн рублей
Зачастую баллы крадут сами сотрудники магазинов или
колл-центров,которые имеют доступ к информации о программах лояльности. Если клиент долгое время не пользуется накопленными бонусами, то продавец может незаметно для пользователя и магазина забрать их в счет собственной покупки.
Проблему видят и в торговой сети «Магнит», сообщили «Известиям» в
«Известия» также спросили крупнейших сотовых операторов, авиаперевозчиков, представителей автозаправочных станций, сталкивались ли они с кражей бонусных баллов своих клиентов.
Во втором полугодии 2019-го количество мошенничеств с бонусными программами увеличилось в полтора раза по сравнению с первыми шестью месяцами, оценил для «Известий» руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention Максим Федюшкин. По его словам, это связано с увеличением конкуренции среди ритейлеров, ростом объема
Причина обострения проблемы в том, что ритейлеры массово переходят от скидочных систем к программам накопления бонусов, считает Алексей Федоров из «Деловой России». Он добавил, что клиенты также все активнее пользуются именно
Он добавил, что в этой сфере нет регулятора, который бы регламентировал порядок защиты, как это делает, например, Центробанк в финансовой отрасли.
Зачастую посетители
Мошенник может это сделать и с помощью продаваемых в интернете баз данных с личной информацией о клиентах магазинов, предположил технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. Он рассказал, что только в прошлом году в открытом доступе или в продаже на хакерских форумах оказалось несколько баз данных с информацией о покупателях и их приобретениях объемом в несколько миллионов записей. В некоторых из них присутствовали пары «логин/пароль» для входа в личный кабинет, подчеркнул Ашот Оганесян.
Представители ритейла заявили «Известиям», что уже озаботились проблемой кражи скидочных баллов. Для защиты от таких мошенничеств продавцы вводят двухфакторную идентификацию — списание бонусов теперь необходимо подтверждать кодом из СМС по аналогии с банковскими операциями. Об этом «Известиям» рассказали в «Деловой России» и подтвердили в торговых сетях «Магнит», «Максидом», «Связной», Ozon, «М. Видео», Wildberries.
В «Магните» добавили, что пришлось вводить