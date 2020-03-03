04:06 (мск), источник: Известия
Класс опасности: число заразившихся COVID-19 в РФ может быть выше официальных данных
В Совете Федерации предложили ввести ограничительные меры по всей стране.
Завозной случай коронавируса в Москве, подтвержденный 2 марта Роспотребнадзором, повлек жесткие ограничительные меры в столичных школах. Детям начали измерять температуру, запретили перемещения между классами и отменили занятия в бассейнах. Работодателям также рекомендовано следить за состоянием сотрудников. По официальным данным московских властей, больше 100 человек, контактировавших с заболевшим, помещены на карантин. Эпидемиологи говорят, что избежать завоза вируса в Россию было практически невозможно. По их мнению, на эпидемическую ситуацию этот случай существенно не повлиял — число зараженных COVID-19 в стране может быть большим. Поэтому ограничительные меры, введенные в столице, оправданы и их пора взять на вооружение в других регионах, считают в Совете Федерации.
В понедельник, 2 марта, Роспотребнадзор сообщил о новом подтвержденном случае заболевания COVID-19 в России и охарактеризовал его «завозным».
— По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии, — заявили в ведомстве.
Домой носитель китайского патогена вернулся 23 февраля, добавили в Роспотребнадзоре.
Накануне ряд СМИ сообщил, что новый коронавирус обнаружен у сотрудника Российского футбольного союза (РФС), побывавшего в Италии. Позднее на сайте РФС появилась статья игрока любительского клуба «Мегамужики» Дмитрия Егорова, в которой он заявил, что диагноз подтвержден у его товарища Давида Берова.
«26 февраля мы должны были играть товарищеский матч, но вернувшийся из Италии Давид написал в чат “Мегамужиков”, что пока не знает, сможет ли прийти, потому что заболел после прилёта из Италии», написал он.
По словам Дмитрия, что симптомы коллеги — боль в горле, кашель и насморк — не показались серьезными ни ему, ни остальным членам команды. Жесткую позицию занял лишь капитан, сказавший, что игроку нельзя приезжать на матч. «На карантин» он отправил и его брата Отара — еще одного игрока «Мегамужиков».
27 февраля Давид Беров обратился в поликлинику и был госпитализирован в 1-ю инфекционную больницу Москвы, но первые два теста на коронавирус оказались отрицательными. Мужчину лечили от бронхита. «Пациент изолирован в соответствующем отделении», сообщал сайт Роспотребнадзор.
«Я до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный тест от главного врача больницы», — написал он 2 марта в своем Instagram.
В посте Давид Беров пожаловался и на то, как его госпитализировали его семью — по словам молодого человека, его родственников отвозили «до инфекционной больницы и закрывали в палате».
«Я контактировал только с несколькими членами моей семьи. Все они уже в больницах. У них нет и не было ни одного симптома болезни. Их первичные анализы показали отрицательный результат», сообщил он.
В понедельник вечером мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте подтвердил госпитализацию 24 человек.
«В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека — родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека», сообщил глава столицы.
По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева, новый случай заражения COVID-19 не меняет эпидемиологическую ситуацию в России.
Это событие могло произойти и раньше, и позже. Создать систему, которая не допустит проникновения инфекции, невозможно, можно только снизить риски.
Кроме того, подчеркнул эксперт, опыт Италии и США показывает, что выявить первые случаи передачи коронавируса внутри страны удается не всегда.
— Все случаи, зарегистрированные в России, завозные. Можно предположить, что в стране есть люди, которые являются носителями вируса в легкой форме, но эпидемиологической ситуации они не изменят, — отметила в беседе с «Известиями» завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
Мониторинг в России, по данным источника «Известий», знакомого с ситуацией, основан на отслеживании случаев пневмонии.
Провести тотальный скрининг всех прибывающих в страну технически невозможно, а пневмония — это то, что точно «выплывает». Однако, когда это произойдет, число больных уже будет измеряться десятками.
Существует гипотетическая возможность передачи вируса большему количеству людей. Как ранее писали «Известия», ученые проанализировали структуру COVID-19 и выяснили, что он обладает особенной заразностью.
— Исследователи показали, что структура коронавируса несколько иная, — объясняет руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Она очень близка к предыдущему коронавирусу, но с гораздо большей аффинностью (силой взаимодействия) к поверхностному рецептору. Как следствие, для инфицирования необходимо меньшее количество вируса. То есть, он более контагиозный — более эффективно заражает.
Что же касается периода, в который вирус может быть заразным для окружающих, он мог начаться с первого дня итальянского путешествия Давида Берова. Если его отпуск начался примерно за неделю до прилета — то есть, 16 февраля — то первые симптомы как раз выпадают на конец месяца, когда пациент и обратился за помощью.
— Вирус может никак не проявлять себя клинически в среднем две недели, а по последним данным, и до 27 дней с момента инфицирования, — рассказал «Известиям» заведующий инфекционным отделением университетской клиники
Ранее на территории России было зафиксировано пять заболевших новым коронавирусом: два гражданина КНР уже выздоровели, а три россиянина, заразившихся на круизном лайнере Diamond Princess, госпитализированы в Казани.
После случаев заражения коронавирусом в Москве начали вводить повсеместные проверки. У всех, кто приезжает из Китая, Ирана и Южной Кореи, берут анализы на коронавирус. У пассажиров прочих международных рейсов измеряют температуру, и, если она повышена, также делают тест. Кроме того, проверяются и места, которые массово посещают китайцы и россияне, приехавшие из КНР до полного закрытия границ.
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», говорится в сообщении Сергея Собянина от 2 марта.
В департаменте образования Москвы «Известиям» сообщили, что мера направлена против гриппа и ОРВИ — коронавирус
— Если у ребенка зафиксированы признаки заболевания и повышенная температура, его направят домой, но только в сопровождении родителей. До их прихода он будет изолирован. Вся информация о заболевших детях будет незамедлительно направляться в поликлинику, — отметили в ведомстве.
Кроме того, в учебных заведениях теперь отменят выездные и массовые мероприятия и занятия в бассейнах.
— Уроки по разным предметам будут проходить в одном классе, учителя будут сами приходить к учащимся, чтобы дети не переходили из одного помещения в другое, —- добавили в
По словам председателя Единой независимой ассоциации педагогов Екатерины Морозовой, учеников в столичных школах и правда проверяют. Медики сами приходят в класс и меряют температуру у детей.
— В других регионах такие меры, насколько я знаю, пока не введены, однако они уже назрели и, скорее всего, буквально на днях такая система заработает везде, —- сказала она «Известиям».
Подтвердила проверки и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
— Да, сегодня родители говорили, что ребятам меряют температуру. Мы поддерживаем это, очень важно контролировать ситуацию, — отметила она в разговоре с «Известиями».
По словам учителей из Татарстана, Новгородской области и
— Москва дает хороший пример того, как надо относиться к проблемам, —- завил «Известиям» сенатор Валерий Рязанский, добавив, что необходимо ввести аналогичные меры в других российских регионах.
В Минспросвещения запрос «Известий» оставили без ответа.
Справка «Известий»
Утром 2 марта власти Китая заявили, что число зараженных COVID-19 возросло до 80174 человек, 2915 больных скончались. По сведениям госкомитета КНР по вопросам здравоохранения, среди заболевших 7110 пациентов находятся в тяжелом состоянии. При этом 44519 человек были выписаны из больниц.
Счетчик китайского издания South China Morning Post вечером 2 марта сообщил о 90181 случаях по всему миру. 80026 из них зарегистрированы на материковой территории Китая, 4335 — Республике Корея, 2036 — в Италии, 1501 — в Иране. В понедельник в списке стран с выявленными инфицированными оказались Португалия, Саудовская Аравия, Сенегал, Латвия и Тунис.