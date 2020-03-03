Борт Владивосток-Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о минировании

«Самолет, выполняющий рейс SU1703 (Владивосток — Москва), совершил посадку в аэропорту Хабаровска после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий. После проверки борт вылетит в Москву», — сказал собеседник агентства.
Как, в свою очередь, сообщил РИА Новости представитель хабаровского аэропорта, рейс «сел благополучно» в 15.15 (8.15 мск).
«На борту было 167 пассажиров, 14 членов экипажа. Экипаж принял решение о посадке судна на запасном аэродроме в Хабаровске после поступления сообщения о минировании судна», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на месте работает аварийно-спасательная команда аэропорта, прибыли экстренные службы, они будут досматривать самолет, багаж и пассажиры пройдут дополнительный осмотр. Время вылета в Москву пока не определено.