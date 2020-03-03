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08:49 (мск), источник: РИА Новости

Борт Владивосток-Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о минировании

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Самолет Владивосток — Москва сел в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

Источник: РИА Новости

«Самолет, выполняющий рейс SU1703 (Владивосток — Москва), совершил посадку в аэропорту Хабаровска после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий. После проверки борт вылетит в Москву», — сказал собеседник агентства.

Как, в свою очередь, сообщил РИА Новости представитель хабаровского аэропорта, рейс «сел благополучно» в 15.15 (8.15 мск).

«На борту было 167 пассажиров, 14 членов экипажа. Экипаж принял решение о посадке судна на запасном аэродроме в Хабаровске после поступления сообщения о минировании судна», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте работает аварийно-спасательная команда аэропорта, прибыли экстренные службы, они будут досматривать самолет, багаж и пассажиры пройдут дополнительный осмотр. Время вылета в Москву пока не определено.

Во время загрузки произошла ошибка.
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